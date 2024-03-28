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共軍：美挑動菲南海抗中 中方不會任菲律賓胡來

2024/3/28 17:11
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（中央社台北28日電）針對中國與菲律賓近來在南海衝突不斷，中國國防部發言人吳謙今天聲稱，美國介入是南海動盪的最大推手，且挑動對抗為菲律賓站台背書，但中方「不會任菲律賓胡來」，菲方應該認識到「挑釁滋事是得不償失的」。

中國國防部下午舉行3月份例行記者會。根據其官網，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。

吳謙說，在中菲南海問題上，中方「反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧」，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

他聲稱，美方介入是南海動盪的最大推手。一段時間以來，美國「罔顧事實，挑動對抗」，為菲律賓站台背書，多次以雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海「挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定」。

吳謙又說，中方對此態度清晰明確，那就是「美方根本無權插手」，美菲的軍事合作也「絕不能損害中方的領土主權和海洋權益」。

他宣稱，菲方「挑釁滋事」是近期南海問題升溫的直接原因，且倚仗「外部勢力」撐腰，違反國際法和「南海各方行為宣言」精神，「頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散布虛假信息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上越走越遠」。

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吳謙說，中方「不會任菲（律賓）胡來，對此進行了有理有力有節的回擊」。菲方應該認識到「挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的」。

他聲稱，中方在解決南海問題上有著「充足的戰略定力」，始終致力於通過對話協商與有關方面妥善管控海上分歧，同時堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。中方有理由相信，在地區國家的共同努力下，南海局勢終將走向平靜，這是不可阻擋的時代大勢。（編輯：邱國強/周慧盈）1130328

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