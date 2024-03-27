港媒：馬習二會計劃中 北京另邀台灣政壇要角到訪

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（中央社台北27日電）前總統馬英九4月1日至11日將訪中國大陸，據香港媒體掌握的消息，中共領導人習近平與馬英九二會「確定在計劃中」，同時北京正積極邀請台灣另個重量級政治人物來訪，可能將與習近平會面。

香港網路媒體01今天報導，經向北京消息人士求證，習近平在北京會見馬英九「確定在計劃中」，不過見面的具體時間與形式，仍在溝通與運作。

北京消息人士還指出，另一位台灣政治人物表態，在馬英九之後可能接力到訪，而且也可能會晤習近平。

至於這位台灣政治人物到底是誰，北京消息人士說，「已卸任」且「層級極高」，由於還在積極接洽與邀請中，不方便明確告知。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑25日透露，馬英九此行「應大陸方面邀請」，馬習兩人2015年在新加坡會晤後，「一別近9年，我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130327