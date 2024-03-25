馬英九4/1訪中 赴廣東陝西北京參訪歷史景點與企業

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（中央社記者王承中台北25日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

前總統馬英九於去年3月27日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，是首位訪問中國大陸的卸任元首。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天在接受媒體聯訪時表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

蕭旭岑表示，此行團員為馬英九、蕭旭岑、前總統府專委王光慈、前國安會諮委邱坤玄，還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

由於此行將前往北京，媒體詢問，是否有安排跟陸方重要人士會面。蕭旭岑表示，此次就跟去年馬英九訪問中國大陸一樣，一向就是客隨主便。訪團到各省或是各地去，陸方有什麼樣的安排、接待，都客隨主便。

媒體追問，馬英九選在520前再訪中國大陸，是否希望能降低兩岸風險。蕭旭岑指出，現在因為很多事件，讓兩岸情勢緊張，而在情勢緊張情況下，無論任何時候，都需要兩岸交流，特別是兩岸年輕人的交流，馬英九非常重視這一塊，所以只要有適當時機，就會安排。

蕭旭岑也表示，在接受媒體訪問的同時，也已派人到總統府送件，向總統府報備要前往中國大陸。

蕭旭岑指出，去年3月馬英九率「大九學堂」學子訪問中國大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓中國大陸民眾看到台灣青年學子的活力。去年七月，馬英九基金會邀請中國大陸5所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓中國大陸青年學子更深入了解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。

蕭旭岑表示，這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬英九常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。（編輯：蘇龍麒）1130325