綠委批馬英九訪中被矮化 馬辦：勿扯後腿

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（中央社記者王揚宇、王承中台北2日電）民進黨立委吳思瑤今天表示，前總統馬英九訪問中國，接機層級被降格、矮化，且參訪被國際列為黑名單的企業，被當成中國統戰工具。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，馬英九努力帶年輕人去拚和平的時候，拜託民進黨立委不要扯後腿。

馬英九1日展開訪中行，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，前副總統連戰2005年訪問中國時，當時是時任國台辦主任陳雲林接機，馬英九這次以前中華民國總統身分訪中，1日接機的人是國台辦副主任，也沒有鋪紅地毯，被降格、被矮化。

吳思瑤表示，馬英九與國台辦主任宋濤會面時說他感受到兩岸之間「血濃於水」，希望馬英九不要連血都被吸乾，還跟中國說謝謝；馬英九期盼此行能打造兩岸和平、降低中國對台灣的敵意，但到目前為止，她沒有看到敵意有降低，倒是看到國格被降低。

對於馬英九參訪大疆無人機公司及騰訊，吳思瑤認為，這些被國際上列為不受歡迎的企業，馬英九參訪坐實他確實是中國統戰最好的樣板及道具，馬英九難道不覺得應當要迴避、慎選嗎，希望馬英九此行能降低兩岸的敵意，但不必然就是降低台灣國格，而馬英九這趟中國行，才第一天就讓人難以期待。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，吳思瑤等綠委很可憐，每天都要想東想西來攻擊馬英九，也顯示民進黨對兩岸關係無能的焦慮感，但這樣的攻擊完全違反了台灣人的利益。

蕭旭岑表示，民進黨從去年就在操作規格的問題，和媒體的評論完全不一樣。民進黨配合部分國家的反中策略，志願變成棋子，讓台灣降格成強權的籌碼，把台灣推向險境，才是當前台灣最大的問題。

蕭旭岑說，兩岸有歷史淵源與特殊關係，所謂抗中保台並不符合台灣利益，當馬英九努力帶年輕人去拚和平的時候，拜託民進黨立委不要再扯後腿了。

蕭旭岑表示，騰訊與比亞迪都是世界500強企業，大疆公司占了全世界70%的無人機市場，台灣的年輕人去參訪完全沒有問題，拜託民進黨立委不要再阻撓台灣年輕人追求和平，拓展視野的機會。（編輯：蘇志宗）1130402