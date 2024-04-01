鄧聿文：馬習若二會 北京不會有任何政策突破

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（中央社台北1日電）前總統馬英九訪中預計8日抵達北京，能否繼2015年後再度會晤中共領導人習近平受各方關注。但旅美中國學者鄧聿文說，馬習若二會北京不會表述任何政策突破，只是「老朋友」見面而已。

鄧聿文今天在德國之聲（DW）發表題為「『馬習二會』是『老朋友』敘舊，不必期待北京有政策突破」的文章指出，馬英九4月1日西進大陸和去年的最大不同，就是此行政治意義強。

儘管如此，鄧聿文說，北京不會有政策上的突破或轉向，大概就是定調「老朋友」見面，因為習近平2015年見馬英九後曾兩次提到「後會有期」。既然馬英九認為習近平值得信任，那就安排這次見面，所以兩人是「老朋友」見面。

今年初總統大選投票日前夕，馬英九接受德國之聲專訪指出，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

他說，何況馬英九純粹就是個退休多年的台灣前領導人，而習近平又特別強調、特別講究政治規矩和禮儀，怎麼可能和馬英九重現2015年那樣的正式會談？這不合北京的政治規矩，習近平不可能為和馬英九見面屈尊降低。

即使馬習二會有譜，鄧聿文表示，也別期待習近平的講話會有什麼突破或轉向，絕不可能改變北京既有的對台立場和政策，提出新的對台論述。習近平的表態不會超出先前北京的對台政策基調，最多是對某個方面有所強調。

鄧聿文表示，由此可以肯定，習近平藉著「馬習二會」向台灣和國際社會特別是美國強調「和統」，這個主軸不會變，讓台灣和美國放心；同時，也可能強化打擊台獨而非反對台獨，以安撫中國內部民心。

他說，從台灣媒體釋放「馬習二會」訊息來看，中國民眾普遍對北京很失望，不明白習近平為何要見馬英九，若習近平在和老朋友「敘舊」僅強調和統，卻不強硬表態反台獨，中國民意會看不起他。

鄧聿文表示，所以按正常邏輯，習近平應該和國台辦、國防部發言人對台獨的表述一樣，用詞是「打獨」而不是「反獨」。

至於習近平當著馬英九的面如何對台獨表態，只待4月8日揭曉。但不管怎樣，台灣和中國內部對「馬習二會」都不會過高期待，畢竟9年前的那次見面後，幾乎沒產生中國希望的正面影響，這次就更不可能。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130401