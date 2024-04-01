馬英九會見宋濤 指兩岸關係要和平穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京1日電）前總統馬英九今天在深圳五洲賓館與中國大陸國台辦主任宋濤會面。宋濤當面轉達中共總書記習近平對「馬英九先生」的問候；馬英九則表示，兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民福祉。

據與會者轉述，馬英九率領的訪問團今天從台灣飛抵深圳，傍晚6時在深圳五洲賓館與宋濤會面。

宋濤說，他高度讚賞馬英九為兩岸青年交流作出的努力，並聲稱「兩岸同胞家和萬事興」，「一家人就應該常來往、多聯繫」，理應交流合作、融合發展增進扶持，「我們兩岸都是中國人，是中國人就應該攜手打拚，共同承擔起振興民族的責任」。

他表示，這次有很多台灣青年朋友第一次到大陸，「你們來到大陸，跨越的是海峽；你們要瞭解大陸，跨越的是時空」。

宋濤接著向在場的學生喊話說，希望在接下來的行程中，「你們能用心感悟歷史的變遷和民族的進步，用心體會大陸經濟社會發展的成就，用心去感受做一個中國人和民族復興的自豪感」。

馬英九則表示，去年到訪大陸「感受到兩岸之間的血濃於水」，感謝大陸方面的「誠意與善意」。兩岸關係要和平穩定，才能確保兩岸人民的福祉，並達到「中華民族的最大利益」。

馬英九並說，從另外一個角度，今天世界上戰事不斷，歐洲、中東陷入戰火，兩岸的和平穩定不只是造福兩岸，也對全世界有重大利益。兩岸有共同的歷史文化血脈，「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」。

另根據新華社報導，宋濤首先轉達「習近平總書記對馬英九的親切問候」，並聲稱「兩岸同胞都是中國人，要堅持『九二共識』，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉」，積極促進兩岸各領域交流合作，共同弘揚中華文化，「增進兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推動『祖國統一大業』，同心共創『民族復興偉業』」。

根據這項報導，馬英九對習近平的問候表示感謝，並指「兩岸同胞血濃於水、同氣連枝」，應在「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，加強兩岸各領域特別是青年之間的交流合作，推動兩岸關係向前發展。

但新華社的報導並未為馬英九加上任何頭銜，且文中4度提到馬英九時，都僅以「馬英九」3字稱呼。

據了解，馬英九一行下午抵達深圳寶安國際機場後，便參訪大疆無人機的深圳全球總部，由大疆總裁羅振華親自接待。隨後轉往騰訊公司，由騰訊創辦人馬化騰全程陪同參訪。（編輯：邱國強）1130401