馬稱九二共識讓兩岸不打仗 柯文哲：不只這個方法

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（中央社記者陳俊華台北2日電）前總統馬英九訪中時說，2008年到2016年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是九二共識功能最佳的體現。台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，不能說只有九二共識是兩岸不打仗的方法，總是要尋求方法。

馬英九1日率團訪問中國大陸，與中國國台辦主任宋濤會面。馬英九說，「九二共識」是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎。2008年到2016年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是九二共識功能最佳的體現。

柯文哲今天上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，不能說只有九二共識是兩岸不打仗的方法，總是要尋求方法。至於是否支持「馬習二會」，柯文哲並未回答，隨即上車離去。（編輯：謝佳珍）1130402