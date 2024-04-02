更多編輯台推薦新聞：
紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化
文化

紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔣萬安：寶林茶室餐廳環境驗出米酵菌酸
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

馬稱九二共識讓兩岸不打仗 柯文哲：不只這個方法

2024/4/2 10:00（4/2 10:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）前總統馬英九訪中時說，2008年到2016年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是九二共識功能最佳的體現。台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，不能說只有九二共識是兩岸不打仗的方法，總是要尋求方法。

馬英九1日率團訪問中國大陸，與中國國台辦主任宋濤會面。馬英九說，「九二共識」是兩岸當年運用智慧，擱置爭議、求同存異、共創雙贏，才達致難能可貴的共識，奠定了兩岸共同的政治基礎。2008年到2016年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是九二共識功能最佳的體現。

柯文哲今天上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，不能說只有九二共識是兩岸不打仗的方法，總是要尋求方法。至於是否支持「馬習二會」，柯文哲並未回答，隨即上車離去。（編輯：謝佳珍）1130402

#九二共識
#柯文哲
#馬英九
延伸閱讀
會見宋濤 馬英九：感受到兩岸血濃於水鄧聿文：馬習若二會 北京不會有任何政策突破馬辦：承認九二共識 方能解決兩岸當前僵局李強政府工作報告談兩岸 強調反台獨與和平發展柯文哲：九二共識版本多 恢復兩岸實質交流較重要
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯文哲：請蔣市府示範台智光案如何解約
172.30.142.226