馬英九啟程訪中 學者：兩岸關係發展影響有限

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（中央社記者李雅雯台北1日電）前總統馬英九今天率領青年學子赴中訪問，他於行前談話表示，這趟訪問是「和平之旅、友誼之旅」。學者認為，這是民間交流活動，對於兩岸關係發展影響有限。

馬英九今天率領「大九學堂」青年學子赴中訪問，他於桃園機場發表行前談話。馬英九表示，希望在當前兩岸情勢緊張時候，傳遞台灣人民愛好和平、希望兩岸交流、避免戰爭的心聲，此行是和平之旅，也是友誼之旅。

馬英九提到，已經卸任總統8年，沒有公職，也沒有黨職，唯一能做的是盡一己之力，推動兩岸青年交流，推動兩岸間減少敵意、累積善意；去年證明這個方式是可行的，透過兩岸年輕人建立友誼，可以化解許多兩岸之間的對立。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天接受中央社採訪表示，馬英九談話清楚定位這趟訪問是和平交流，由於已經卸任公職、黨職，馬不代表任何一方；兩岸年輕人多接觸、多認識，這有助於避免兩岸民意對撞、擦槍走火風險。

趙春山認為，這趟訪問對於兩岸關係發展的影響非常有限，兩岸關係走向有賴於執政黨；不過這趟民間交往或可協助找到兩岸對話基礎，兩岸不能不交流，目前民間對話也沒有基礎，可以看看這趟能否找到「對話取代對抗」的方式。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致指出，兩岸關係不會由於一個人、一個團體前往對岸交換意見有所改變，馬英九這趟訪問對於兩岸關係發展影響有限；2015年「馬習會」試圖用「九二共識」框住繼任總統蔡英文，後來幾年這套立論也未能在台灣社會發酵。

吳瑟致剖析，這趟訪問行程將參訪國父孫中山故事紀念館、中國人民抗日戰爭紀念館等歷史景點，還有參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」等安排，頗有中共「文化統戰」意涵，緊扣中華文化，連結中華民族想像共同體，加入歷史景點也提醒了「國共合作」。

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吳瑟致認為，倘若這趟訪問馬英九會晤了中共領導人習近平，會晤場地若被安排在人民大會堂台灣廳，非一般接待外國賓客場合，這將是明顯矮化；倘若沒有馬習二會，馬英九有會晤全國政協主席王滬寧，這也算是北京給予其肯定。

吳瑟致坦言，馬英九這次訪問的話語權、遊戲規則非馬辦團隊所能制定，若有馬習二會，其於會上所觸及議題、解讀方向是由北京主導，台灣將如何被彰顯、被詮釋，這是讓人擔心的地方。（編輯：陳鎧妤）1130401