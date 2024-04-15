馬英九：習近平遞橄欖枝 盼賴清德以民為念

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（中央社記者王承中台北15日電）前總統馬英九今天表示，中共總書記習近平遞出橄欖枝，衷心期盼總統當選人賴清德能以民為念，務實回應。他並誠摯建議賴清德，遵循憲法「一中」架構，確認兩岸不是兩國，並保證不走台獨道路，讓兩岸回到「九二共識」展開各項交流。

前總統馬英九於1日至11日率青年學子訪問中國大陸，10日在北京人民大會堂東大廳，與中共總書記習近平進行「馬習二會」，這是兩岸分治75年以來，中華民國卸任總統首次在大陸地區與中共領導人會面。

馬英九今天在臉書發文指出，以色列轟炸伊朗位於敘利亞的使館，伊朗首次轟炸以色列本土做為報復，世界戰火擴大的警報又響起，更讓人覺得，和平與對話是多麼可貴。

馬英九表示，這次他與習近平會面，他告訴習近平，「雙方要珍視相互的價值與生活方式」、「兩岸如果陷入戰火，將是中華民族不可承受之重」、「兩岸的中國人有足夠的智慧和平處理爭端」。

馬英九說，習近平也強調兩岸雖然制度不同，但是只要有共同的民族認同與政治基礎，就可以坐下來化解矛盾，累積互信。

馬英九表示，他要特別感謝習近平。習近平與中國全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇親自出面接待他們一行，打破慣例與台灣的青年學子面對面互動，聆聽台灣學生表達想法並答覆，他認為這是對台灣展現最高的誠意與善意。

馬英九指出，尤其是習近平與同學們溫煦、親切的互動，臨別時送給同學們的贈言「現在青春是用來奮鬥的，未來青春是用來回憶的」，讓他心中著實感動。同學告訴他，習近平好像長輩慈祥又耐心地跟他們分享人生經驗，是他們一輩子最難忘的記憶。

馬英九表示，未來會繼續推動兩岸年輕人交流，這次訪問中山大學、北京大學後，很快地他就會邀請大陸的高校生回訪。他衷心期盼，這樣的青年交流、民間交流更多，未來兩岸的互動與互信就會更好，中華民族的前景也會更明亮。

馬英九指出，特別感謝習近平與大陸方面對此次訪問的接待，也誠摯建議總統當選人賴清德，一個多月後就要宣誓就職，能夠遵循中華民國憲法，依據憲法的「一中」架構，確認兩岸不是兩個國家，並保證不走台獨道路，讓兩岸回到共同政治基礎「九二共識」，對等、尊嚴展開各項交流。

馬英九表示，世界戰火頻仍，兩岸更需要和平共興。兩岸安全也保障區域安全，相信這是美國和歐洲都樂於見到的。習近平對台灣遞出了橄欖枝，他衷心期盼，為了台灣民眾的福祉，賴清德能以民為念，務實回應，如此方是台灣安全之幸，兩岸人民之福。（編輯：郭無患）1130415