馬英九見習近平脫口而出中華民國 蕭旭岑：純粹口誤

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）前總統馬英九日前與中共總書記習近平進行「馬習二會」，一度將「中華民族」講成「中華民國」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，純粹是口誤，馬英九的稿子內容是中華民族。

「馬習二會」10日在中國北京人民大會堂東大廳舉行，馬英九在致詞過程中一度將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。馬英九11日搭機返抵桃園國際機場，發表談話時再度口誤，將「中華民族」講成「中華民國」。

蕭旭岑今天上午接受廣播專訪時說，馬英九純粹是口誤，稿子內容就是中華民族，還表示民進黨某些政客也常常口誤。

談到馬習二會閉門會談時的內容，蕭旭岑說，他感受到習近平的誠意及善意，習近平不但專心聆聽台灣學生意見，也一一回覆，過去中共領導人從未有會見台灣學生前例，習近平是世界級的領導人，卻願意花時間坐下來聽台灣同學的想法，回應也都很溫暖。

蕭旭岑表示，很多人認為習近平的溫情喊話是最後的善意，他希望沒有那麼悲觀，很多學者都認為習近平在歷任中共領導人當中，是最了解台灣的一個，可以避免冒然武統，而且這次習近平展現兩岸對等、尊嚴，還對台灣民眾溫和喊話，相信習近平願意以和平方式處理兩岸問題，希望未來的賴清德政府不要誤判。

蕭旭岑也說，這次習近平談話有些新表述，像是兩岸同屬一個國家與民族，還說家國團圓，這些都是過去沒聽過的，也是對兩岸關係的新表態，呼籲政府不要錯過這個關鍵的重要時刻，習近平表達願意和平的態度，政府應該把握。如果民進黨願意把球好好接下，不要再做政治攻擊，否定「中華民族」，相信兩岸關係肯定可以開花。（編輯：潘羿菁）1130412