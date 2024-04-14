馬辦指未全力支持馬英九訪陸 國民黨：皆予祝福肯定

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（中央社記者王承中台北14日電）前總統馬英九日前訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨未全力支持。國民黨今天表示，樂見任何有助兩岸良性的交流與互動，對馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，更認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。

前總統馬英九於1日至11日率青年學子訪問中國大陸，10日在北京人民大會堂東大廳，與中共總書記習近平進行「馬習二會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。

國民黨今天發布新聞稿指出，樂見任何有助兩岸良性的交流與互動，對馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，更認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。

國民黨表示，馬英九赴陸參訪前，國民黨副主席夏立言在中常會公開表示支持；國民黨主席朱立倫在馬習二會前的中常會，也給予馬習會祝福；大陸事務部也正式發出新聞稿，表達樂見馬習二會的談話；更於馬英九返國時，由秘書長黃健庭偕同黨籍立委前往接機，展現國民黨對於馬英九赴陸交流的認同與支持。

國民黨指出，一向秉持黨綱、黨章的原則，走「親美、友日、和陸」的路線，並主張在符合中華民國憲政體制的九二共識之基礎上，與對岸維繫互動、增進互信。

國民黨強調，堅信兩岸的和平交流，更需要對話與溝通，透過民間的往來互動，累積彼此善意，達成維護區域穩定和平的目的，始為兩岸人民之福。（編輯：楊凱翔）1130414