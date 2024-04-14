更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
馬英九訪中
新聞專題
馬英九訪中1/146
首頁 / 政治

馬辦指未全力支持馬英九訪陸 國民黨：皆予祝福肯定

2024/4/14 19:32（4/14 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
繼2015年新加坡「馬習會」後，前總統馬英九與中共總書記習近平10日在北京人民大會堂再度見面。這次馬習會僅開放少數台灣及香港媒體採訪；圖為台北民眾觀看電視新聞。中央社記者孫仲達攝 113年4月11日
繼2015年新加坡「馬習會」後，前總統馬英九與中共總書記習近平10日在北京人民大會堂再度見面。這次馬習會僅開放少數台灣及香港媒體採訪；圖為台北民眾觀看電視新聞。中央社記者孫仲達攝 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）前總統馬英九日前訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨未全力支持。國民黨今天表示，樂見任何有助兩岸良性的交流與互動，對馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，更認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。

前總統馬英九於1日至11日率青年學子訪問中國大陸，10日在北京人民大會堂東大廳，與中共總書記習近平進行「馬習二會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。

國民黨今天發布新聞稿指出，樂見任何有助兩岸良性的交流與互動，對馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，更認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。

國民黨表示，馬英九赴陸參訪前，國民黨副主席夏立言在中常會公開表示支持；國民黨主席朱立倫在馬習二會前的中常會，也給予馬習會祝福；大陸事務部也正式發出新聞稿，表達樂見馬習二會的談話；更於馬英九返國時，由秘書長黃健庭偕同黨籍立委前往接機，展現國民黨對於馬英九赴陸交流的認同與支持。

國民黨指出，一向秉持黨綱、黨章的原則，走「親美、友日、和陸」的路線，並主張在符合中華民國憲政體制的九二共識之基礎上，與對岸維繫互動、增進互信。

國民黨強調，堅信兩岸的和平交流，更需要對話與溝通，透過民間的往來互動，累積彼此善意，達成維護區域穩定和平的目的，始為兩岸人民之福。（編輯：楊凱翔）1130414

馬英九訪中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬英九見習近平脫口而出中華民國 蕭旭岑：純粹口誤
172.30.142.22