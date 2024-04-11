馬習二會 央視採訪蕭旭岑再強調九二共識

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國官媒央視新聞今天的新聞聯播再度播報「馬習二會」的報導。報導訪問了馬英九基金會執行長蕭旭岑，他表示，「九二共識」是幫助兩岸走在一起的共同政治基礎。

前總統馬英九與中共總書記習近平10日下午4時在北京人民大會堂東大廳會面。昨天，官媒央視新聞的新聞聯播第一則即播報「馬習二會」的報導。

今天的新聞聯播第一條也播報「馬習二會」的訊息，以「堅定守護中華民族共同家園：習近平會見馬英九一行發表重要講話引發熱烈反響」為題。

蕭旭岑說，「我覺得中華文化是兩岸共同的根，我們都是炎黃子孫，『九二共識』就是幫助兩岸能夠走在一起的共同政治基礎，我們也呼籲台灣不管是哪一個黨派，都能夠回到兩岸的共同政治基礎，讓兩岸重新恢復交流，這才是人民的福祉」。

報導並引述北京大學台灣研究院院長李義虎的分析，他指出，「總書記重要講話是我們新時代黨解決台灣問題總體方略的又一次生動論述，我們有決心、也有實力，也有意志去排除干擾，最終去實現中國的國家統一，兩岸的家國團圓」。

此外，這則報導還採訪了「大九學堂」的台青、大陸青年，還有勞動黨主席吳榮元、台商等人。（編輯：唐佩君）1130411