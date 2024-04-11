馬英九結束二次訪中 寫「馬習二會」歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）前總統馬英九今天上午在北京搭乘CA185中國國航返台，結束二次訪中行。此行最受矚目的是「馬習二會」，這是兩岸分治75年以來，中華民國卸任總統首次在大陸地區與中共領導人會面。

馬英九一行人今早從下榻的中國大飯店離開，並在8時42分搭乘從北京首都國際機場起飛的航班返台，預計今天11時45分返抵台灣桃園機場。

前來送機的陸方官員為國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂、北京市台辦主任霍光峰、國台辦聯絡局局長楊毅等人。此次訪問接送機規格相當。

11天的訪問行程，分別前往廣東、陝西與北京，均會見了當地一把手；國台辦主任宋濤在這3個地點均有陪同參訪，加深與拉高了此行的政治意涵。

馬英九多次在參訪過程中，訴諸兩岸同為中華民族、炎黃子孫的情懷，並連結兩岸有共同的抗日歷史。

最受矚目的是在北京舉行的「馬習二會」，他與中共總書記習近平睽違9年再次見面。10日下午4時，在人民大會堂東大廳，習近平在王滬寧、蔡奇2名政治局常委陪同下，與馬英九一行人會晤，此一地點與人員的安排規格，凸顯陸方相當重視「馬習二會」。

馬英九致詞提及，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，但他未提到兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」。

因此，此一行程中，他以上述的「各表一中」詮釋了「九二共識」。這與原本馬英九與國民黨所堅持的「一中各表」含義有所不同。

去年第一次訪問中國大陸時，馬英九在武漢東湖賓館會見宋濤時也是「各表一中」。

另外，他在「馬習二會」的致詞中「口誤」將「中華民族」講成「中華民國」。

習近平的致詞則闡述了兩岸同為中國人、一家人，喊話可以讓台灣民眾過上好日子。言詞內容和緩，並從新華社的通稿中釋出兩岸旅遊政策可望改變的風向。

「馬習二會」於人民大會堂結束後，習近平在釣魚台國賓館宴請馬英九一行。據知，晚宴結束時，習近平還跟馬英九說了一句：「歡迎你以後常常來。」

馬英九此行告一段落，在此一採訪過程中，他只能在參訪完一些地點後，向媒體發表感言，媒體不得提問。媒體也被分成A、B、C三個組別，每天只有一組記者約5至6人能貼身採訪，台媒分配到近身貼近的名額則為2人，令媒體需要打「團體戰」，協力完成報導。另外，隨行採訪限定為大部分的駐京台媒與少數港媒，外媒不得參加。

可能為被安排的「人民群眾」，以及北京台生則只能在這一塊土地稱馬英九為「馬主席」或「馬先生」。

在陝西西安，則有前來的台灣高雄民眾向他喊「馬總統好」。（編輯：陳鎧妤）1130411