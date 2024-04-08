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馬英九會見北京書記 指九二共識才能擱置兩岸爭議

2024/4/8 18:46（4/8 18:56 更新）
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前總統馬英九（左）8日在北京飯店與北京市委書記尹力（右）會面，並說九二共識才能擱置爭議。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月8日
前總統馬英九（左）8日在北京飯店與北京市委書記尹力（右）會面，並說九二共識才能擱置爭議。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月8日
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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）前總統馬英九今天在北京表示，兩岸存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題。但因為過去兩岸有「九二共識」作為共同政治基礎，堅決反對台獨才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。

馬英九今天傍晚在北京飯店與中共北京市委書記尹力見面時，作上述表示。他還提到，「在我任內，兩岸簽署了23個協議，實現三通直航，讓兩岸人民都受惠」。

他強調，尤其是ECFA（兩岸經濟合作架構協議），即使是民進黨政府也不敢貿然廢止，再次顯現了兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的。希望雙方要持續交流，尤其是年輕人。未來他會繼續推動兩岸青年交流，為兩岸和平發展更盡一份心力。他這次帶著年輕朋友訪問大陸，為的就是推動兩岸青年交流。

馬英九說，尹力是學醫出身，並指尹力任職四川與福建期間「有效控制疫情，贏得社會廣泛讚譽」，這是「醫生報國」的佳例，他個人也深表敬佩。

他並提到上午參訪盧溝橋旁「中國人民抗日戰爭紀念館」的感受，指中國人必須自立自強，才不會任人宰割。

尹力則在會面時說，他注意到台灣3日發生了強震，並對受災民眾表示慰問，北京市也願意提供必要的幫助與協助。長期以來，「馬先生」堅持「九二共識」與反對台獨，為推動兩岸關係和平發展與交流作出貢獻。

他還說，這2年清明時期，「馬先生」率團來大陸祭祖尋根參觀訪問，身體力行弘揚中華民族的慎終追遠與崇敬祖先的優良傳統，「充分體現我們作為炎黃子孫的國家情懷和民族大義，對於這些我們深表讚賞和敬佩」。

另外，馬英九一行今天下午還前往北京故宮參觀，由中國大陸國台辦主任宋濤陪同。

馬英九在參觀完後表示，任何「去中國化」的行徑都不會成功，因為中華文化源遠流長，已經深植炎黃子孫血脈之中。（編輯：邱國強）1130408

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