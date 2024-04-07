更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
馬英九訪中
新聞專題
馬英九訪中1/127
首頁 / 兩岸

馬英九搭乘高鐵抵達北京

2024/4/7 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）前總統馬英九今天上午結束陝西行程，在西安搭乘G872高鐵班次，在今天下午4時32分抵達北京。這是他此次訪問中國大陸的最後一站，也是最受外界關注的行程。

路透社與多家媒體此前報導稱，8日中共總書記習近平將與馬英九舉行「馬習二會」。但是，根據官方目前透露的行程安排，明天馬英九一行將分別在上午與下午前往盧溝橋抗戰館與北京故宮，尚未見到在當日有「馬習二會」的行程。

不論是馬辦與北京方面，都未曾公布與證實這一行程的具體時間與安排。不過，隨團的記者已於6日做了核酸檢測，兩人會見可能性仍大，尚等官方公布確切時間。

馬英九這趟的高鐵車程，由中國大陸國台辦副主任仇開明陪同搭乘。下午4時32分的高鐵抵達北京西站後，馬英九檢票完下車時，由另一名國台辦副主任潘賢掌在車站月台向馬英九說，「北京歡迎您」。

一同前來迎接的還有北京市委常委、副市長夏林茂，與北京市台辦主任霍光峰。

馬英九7日至10日在北京期間，行程包含八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院、盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場），並且將前往北京大學參訪交流。（編輯：陳鎧妤）1130407

#國台辦
#北京
#馬英九
馬英九訪中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
訪陝西歷史博物館 馬英九：兩岸應努力保存文物
172.30.142.44