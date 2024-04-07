馬英九搭乘高鐵抵達北京

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）前總統馬英九今天上午結束陝西行程，在西安搭乘G872高鐵班次，在今天下午4時32分抵達北京。這是他此次訪問中國大陸的最後一站，也是最受外界關注的行程。

路透社與多家媒體此前報導稱，8日中共總書記習近平將與馬英九舉行「馬習二會」。但是，根據官方目前透露的行程安排，明天馬英九一行將分別在上午與下午前往盧溝橋抗戰館與北京故宮，尚未見到在當日有「馬習二會」的行程。

不論是馬辦與北京方面，都未曾公布與證實這一行程的具體時間與安排。不過，隨團的記者已於6日做了核酸檢測，兩人會見可能性仍大，尚等官方公布確切時間。

馬英九這趟的高鐵車程，由中國大陸國台辦副主任仇開明陪同搭乘。下午4時32分的高鐵抵達北京西站後，馬英九檢票完下車時，由另一名國台辦副主任潘賢掌在車站月台向馬英九說，「北京歡迎您」。

一同前來迎接的還有北京市委常委、副市長夏林茂，與北京市台辦主任霍光峰。

馬英九7日至10日在北京期間，行程包含八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院、盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場），並且將前往北京大學參訪交流。（編輯：陳鎧妤）1130407