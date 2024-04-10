北京馬習二會 馬英九談九二共識 習近平講家國團圓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京10日電）前總統馬英九今天下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。馬英九提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。但他沒有提到兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」。

「馬習二會」今天在北京人民大會堂東大廳舉行，兩人見面後在鏡頭前握手16秒。習近平致詞時強調「兩岸同胞都是中國人」，兩岸制度的不同，「改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事」。

馬英九在致詞一開始時稱習近平為「習總書記」，過程中將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。

馬英九說，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持「九二共識」，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

他說，最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但他始終記得魯迅先生說過，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，「兩岸的中國人」絕對有足夠的智慧，和平處理各項爭端，避免走向衝突。

他說，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近30年在「兩岸中國人」的努力之下，一步一步邁向「共同振興中華之路」。雖然兩岸在不同的體制下發展，但「兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫」，應該互助合作，致力振興中華。「這也是2015年我與『習先生』會面時，雙方達成重要的共同信念」。

馬英九又說，看著兩岸青年學子眼裡的熱情與善意，他進一步思考到中華民族後代子孫的幸福。對台灣來說，「沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣。對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來」。

他說，他誠摯地希望，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。

馬英九最後稱，他誠摯期盼：兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

2015年11月7日馬英九在總統任內與習近平於新加坡舉行「馬習會」，當時有600多家中外媒體報導此一歷史會晤。這次的「馬習二會」，參與報導的僅有部分駐北京台媒與港媒，外媒也無法參加。

今天的「馬習二會」，中國大陸方面出席者分別是習近平、中國全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇、中國大陸國台辦主任宋濤、國台辦副主任潘賢掌。

馬英九方面出席者為馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前總統府專委王光慈，以及前國安會諮委、政治大學東亞所榮譽教授邱坤玄。（編輯：邱國強）1130410