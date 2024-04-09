馬英九率台灣學生赴北大交流 盼兩岸和平奮鬥

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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）前總統馬英九今天率領他的「大九學堂」青年學生前往中國大陸北京大學交流。他說，推動兩岸學生交流是此行並最重要的目標，盼兩岸之間能夠「和平奮鬥，振興中華」。

馬英九訪問中國大陸2次，皆率台灣學生與當地大學生交流。馬英九下午抵達北大後，由北京大學黨委書記郝平等人陪同參觀校園，一行人率領學生到參觀北京大學著名的未名湖畔與臨湖軒地。

馬英九抵達未名湖畔時，北大校方還安排了太極拳交流環節，一名來自台灣新竹的北大學生稱馬英九為「馬先生」，並一同與馬英九一起打太極拳。馬英九一行人還到臨湖軒與學生交流。

馬英九在北大表示，推動兩岸學生交流是他此行最重要的初衷，也是努力的目標。去年他在南京中山陵題字：「和平奮鬥，振興中華」，可說延續了國父在去世前所說的「和平、奮鬥、救中國」。

馬英九說，北京大學不僅是戊戌變法的產物，也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果。希望兩岸年輕人未來能夠延續這份精神，兩岸之間能夠「和平奮鬥，振興中華」。

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北大新聞與傳播學院2020級博士生劉欣在活動結束後表示，知道台灣風景宜人，氣候很棒，特別想去台灣環島，也歡迎台灣學生來到北京。對於馬英九來到中國大陸，她說自己幾度要熱淚盈眶，在這一春暖花開的時間裡參加這一活動，感到很溫暖。

北大台生黃羽滋認為，大陸也是「馬英九先生的家」，他也是回家看看，自己對馬英九的到訪看得不是那麼複雜。（編輯：邱國強）1130409