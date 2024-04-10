是否有馬習二會？ 國台辦未直接證實

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中國大陸國台辦今天上午未直接證實下午是否會有「馬習二會」，但被問及相關問題時不斷強調陸方反對台獨的立場。

前總統馬英九1日至11日訪問中國大陸，這次訪問最受關注的為是否會有「馬習二會」。

中國大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，外界關注下午中共總書記習近平是否會與馬英九會面。

被問及相關問題時，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮未直接證實，僅表示「『馬英九先生』率台灣青年來大陸參訪交流，我們會會同有關部門、地方做好妥善安排。」

媒體進一步詢問，陸委會主委邱太三表示，馬英九應告訴陸方，軟硬措施，台灣人民非常痛恨，適得其反。

朱鳳蓮則回應，中國大陸堅決反對「台獨」，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。「民進黨當局」勾連外部勢力謀「獨」挑釁，危害台海和平，損害台灣發展前景和台灣同胞利益福祉，才是台灣同胞真正痛恨的。

對於馬英九此次參訪多次表達兩岸要共同合作，避免戰爭，致力和平奮鬥，振興中華等表態，朱鳳蓮再度批評「民進黨當局」的台獨立場與勾連外部勢力。

她說，「希望廣大台灣同胞同我們一道，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同維護台海和平穩定，共同致力於民族復興偉業」。

朱鳳蓮也說，「馬英九先生」2次率台灣青年來大陸參訪交流，並邀請大陸5所高校師生赴台交流，為推動兩岸青年交流作出重要貢獻，「我們對此充分肯定」。

部分隨團記者已收到今天上午要做2次核酸檢測的通知，並將於下午在北京人民大會堂集合參加採訪。儘管國台辦未直接證實有「馬習二會」，但是種種跡象已顯示，下午雙方將會面。（編輯：廖文綺）1130410