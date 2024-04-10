花蓮強震 國台辦：願向受災民眾提供援助

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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）花蓮3日發生芮氏規模7.2地震。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天再度表示，密切關注災情和後續情況，並願意向花蓮縣受災民眾開展災後安置等提供援助。

花蓮發生強震，國台辦在當日發布新聞稿表示願意提供救災協助；陸委會同日回應，感謝陸方關切地震，但沒有協助救災的需求。

朱鳳蓮在今天的例行記者會上表示，兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟，歷來患難與共、守望相助。在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會互施援手，攜手共克時艱。

她說，希望台灣有關方面不要進行政治操弄，不要阻擋兩岸同胞親情相助。

朱鳳蓮說，「我們密切關注災情和後續情況，願意向花蓮縣受災同胞開展災後安置等提供援助，也祝願受災同胞平安無恙，早日重建家園。」

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷。此事引起台灣民眾議論外，外交部表示，譴責中國利用台灣震災，在國際上進行認知作戰的無恥行徑，凸顯中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質。

對此，朱鳳蓮今天說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。天災無情，國際社會就台灣花蓮地震表達關切是人道主義的體現。「『民進黨當局』在如此困難時刻還不忘借機宣揚『台獨』理念，再次暴露他們才是所謂『認知作戰』的慣犯，不得人心，也不會得逞」。（編輯：吳柏緯）1130410