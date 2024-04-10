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花蓮地震捐款 衛福部專戶募近5億元

2024/4/10 11:07（4/10 11:42 更新）
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花蓮天王星大樓拆除第5天，9日下午作業時發現一隻貓卡在鐵窗，消防局調派雲梯車前往救援，把貓咪救下來交給飼主。中央社記者李先鳳攝 113年4月9日
花蓮天王星大樓拆除第5天，9日下午作業時發現一隻貓卡在鐵窗，消防局調派雲梯車前往救援，把貓咪救下來交給飼主。中央社記者李先鳳攝 113年4月9日
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（中央社記者賴于榛台北10日電）花蓮強震釀災，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額，截至昨天晚間11時59分，募得將近新台幣5億元，將專款專用，用於這次災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至昨天晚間11時59分共募得4億9832萬餘元，總捐贈筆數為12萬餘筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶金額為3億6243萬餘元、挖貝集資平台專案4163萬餘元、LINEPay愛心捐款9425萬餘元。

另外，4大超商昨天起也提供機台捐款，賑災基金會說，但因各家統計時間差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入整體募款額度。

賑災基金會表示，這次0403花蓮地震災損嚴重，賑災基金會受行政院協調辦理專案募款，募款將用於災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目，後續將由各相關單位或NGO彙整災民需求及盤點現況後，以專案方式賑助。

賑災基金會指出，基金會本來就編有各項緊急賑助要點，發生重大天然災害時，各縣市政府可盤點轄區內災民需求，送至賑災基金會申請相關賑助。（編輯：蘇志宗）1120410

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