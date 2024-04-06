花蓮地震土耳特搜隊晚間抵台 林右昌：借重無人機特殊技術太魯閣救災

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（中央社記者劉建邦台北6日電）中央災害應變中心指揮官林右昌今天接受聯訪說，太魯閣地形惡劣、通訊困難，因土耳其對無人機有經驗及特殊技術，才會運用測試在太魯閣較為困難地點，盼讓救援工作更順利。

中央災害應變中心上午召開花蓮地震第10次工作會報，指揮官、內政部長林右昌會後接受聯訪，媒體詢問，關於土耳其派特搜隊以空拍機協助地震救援，林右昌做以上回應。

中央災害應變中心指出，土耳其搜救人員將來台協助救災，第一梯次共7人預定今晚近6時抵達台灣，會以台灣採購熱感儀等器材，組裝無人機後，赴花蓮協助救災。

林右昌會後接受聯訪表示，花蓮發生地震後，第一時間有非常多國家表達願意協助台灣，包含指派特搜隊、提供緊急物資、捐款。

他說，經評估後，台灣特搜隊能量充足，所以不需要國外特搜隊來台協助救援，且國內物資基本充足，也不需要國外提供緊急物資，不過有接受國際捐款援助。

林右昌接著指出，因太魯閣整個環境惡劣，包含地形障礙、通訊非常困難，國內現行使用無人機裝備經過測試後，都無法順利成功投入救援工作。

他說，因土耳其在使用無人機有經驗及特殊專業技術，因此在太魯閣地區遇到困難現地，會以土耳其無人機進行測試，盼經過測試後，可作為未來防範類似天然災害的突破方式，讓後續救援工作更順利。（編輯：張銘坤）1130406