花蓮地震10死12失聯1135傷 天祥往西將開放通行

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（中央社記者劉建邦台北6日電）中央災害應變中心統計至今天上午9時，花蓮地震釀10人死亡、12人失聯、637人留置、1135傷。失聯增2人，分別為英國籍男子及台灣籍女伴；天祥地區往西路段將開放通行。

中央災害應變中心上午召開花蓮地震第10次工作會報，經統計，地震釀10人死亡、12人失聯、637人留置、1135人受傷。新增2人失聯，分別為英國籍男子及台灣及女伴，其友人在昨天報案稱2人2日到花蓮旅遊，至今音訊全無。

此外，留置有637人，地點集中在天祥地區，包含晶英酒店、活動中心、天主堂、郵局、台電，及加拿大籍男子在晶英酒店旁紮營，共541人，西寶國小有84人、祥德寺12人。

至於失聯部分包含砂卡礑步道6人、和仁礦區中和礦場1人、合流綠水露營區1人、新加坡持澳洲護照2人、英國籍男子及其女伴，共12人。

依中央災害應變中心資料，失聯英國籍男子是美語補習班英文老師，6日上午7時許的手機最後發話地為台北市松山區，經試圖聯繫，均呈現無法接通及忙線，另致電報案人稱和此英國籍男子是在網路認識，不認識其女伴，無法提供相關訊息，將持續釐清。

此外，新加坡持澳洲護照的2人，經連繫家屬，確認為夫妻，家屬原預計今天搭機來台，但班機、時間、住所及人數未確定，相關單位已告知家屬，確定來台行程，將提供必要協助。

資料顯示，太魯閣晶英酒店至5日晚間7時有284名旅客留置，預計今天展開撤離，員工100人，目前物資充足，無補給需求。

中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌聆聽各部會報告後表示，台8線持續搶通，天祥地區往西路段，若經巡查後排除相關危險因素，今天上午開始讓小型車先撤離，後續重點工作就是協助留置在天祥地區的民眾撤離，警方可派員協助引導民車下山，並要確認車號姓名才可放行。（編輯：張銘坤）1130406