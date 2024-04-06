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花蓮強震募款逾8746萬元 捐贈筆數突破6萬筆

2024/4/6 09:42（4/6 10:26 更新）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）花蓮強震，賑災基金會今天公布最新募款金額，截至昨天晚間23時59分，已募得逾新台幣8746萬元，總捐贈筆數6萬3967筆，其中多數來自LINE Pay愛心捐款。基金會官網也提供線上機器人供基本諮詢。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至昨天晚間23時59分，已募得逾8746萬元，總捐贈筆數6萬3967筆，其中來自台灣土地銀行帳戶1913萬餘元、挖貝集資平台專案1887萬餘元，LINE Pay愛心捐款則達4945萬餘元。

捐款諮詢專線也已於今天上午9時開通，接聽時間為每天上午9時至晚間9時，代表號：（02）7751-6306；此外，基金會官網也提供線上機器人供基本諮詢，民眾可於專線接聽時間即時查詢募款專案詳情。（編輯：郭無患）1130406

#花蓮縣
#衛福部
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