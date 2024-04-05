金仁寶集團、元大金、開發金 各捐2000萬助花蓮重建

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（中央社記者潘姿羽、潘智義、羅元駿台北5日電）花蓮近海3日發生強震，造成多人死傷，企業不斷伸出援手捐款賑災，金仁寶集團今天宣布捐助新台幣2000萬元，元大金控、開發金控也捐助2000萬元響應賑災。

花蓮近海4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

金仁寶集團表示，為善盡企業社會責任，替災區重建盡一分心力，捐助2000萬元響應賑災，協助受災民眾重建家園，早日走出災後創痛，盡速恢復正常生活。

元大金控也宣布捐助2000萬元，相關經費將透過衛福部0403花蓮震災捐款專戶，統籌協助醫療、人道救援與衛生安全工作。

開發金與旗下子公司共同捐款2000萬元，透過中華開發文教基金會及凱基社會福利慈善基金會，啟動多項緊急關懷及紓困措施，與受災戶攜手共度難關。永豐金也宣布，捐款1000萬元響應賑災，善盡社會責任。

中鼎集團捐款300萬元至衛福部0403花蓮震災捐款專戶，因應救災物資及災民家屬撫恤所需，同時向救災人員表達敬意，並為台灣集氣祈福。

杏輝醫藥集團表示，響應花蓮縣政府發起的募款，立即捐贈120萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，支援花蓮當地的救災活動所需。（編輯：林興盟）1130405