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教宗等逾百外國政要慰問台灣 總統府誠摯感謝

2024/4/5 21:16
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（中央社記者賴于榛台北5日電）花蓮強震引起國際關注，總統府發言人晚間指出，截至今天為止，包含教宗方濟各與友邦、理念相近國家等共計逾百國政要，都陸續對花蓮震災表達慰問與支持，政府誠摯感謝國際社會的支持。

總統府發言人晚間透過臉書表示，自3日地震發生後，台灣陸續收到來自友邦、理念相近國家與國際組織等政要對震災的關懷，深深感謝國際間良善力量的支持。

總統府發言人說，截至5日為止，已收到教宗方濟各（Pope Francis）及共計超過100個國家、國際組織等政要慰問震災，包含科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani），以及義大利、德國、澳洲、墨西哥、智利、愛沙尼亞、拉脫維亞、韓國、索馬利蘭等國政要。

總統府發言人指出，政府誠摯感謝國際間良善力量的支持，相信「善的循環」將持續擴散，且將成為台灣進行災後復原工作的重要力量；行政院各部會目前已彙整因應震災相關方案和措施共30項，將秉持「從優、從速、從簡」原則，全力協助災民重建復原，中央與地方政府共同努力，讓民眾盡早回復日常生活。（編輯：林克倫）1130405

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