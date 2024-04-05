花蓮強震募款逾6500萬 新增日文版匯款欄位訊息

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（中央社記者賴于榛、沈佩瑤台北5日電）強震襲花蓮，衛福部援助專案捐款昨天下午開放，截至今天下午4時，捐款逾新台幣6500萬元，多數透過LINE Pay捐贈；由於日本等國家都關切花蓮災情，專案也特別提供英日文版本資訊。

衛福部昨天公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會下午透過新聞稿指出，截至今天下午4時共募得約6590萬元，包含土地銀行帳戶1398萬餘元、挖貝集資平台專案1234萬餘元、LINE Pay愛心捐款3957萬餘元。

為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，預計明天上午9時開通捐款專線，接聽時間為每天上午9時至晚間9時，代表號：（02）7751-6306。

另外，基金會說，報載日本對本次花蓮地震關心情切，許多日人希望可以盡一份心力，因此特別與台灣土地銀行確認日文版匯款欄位訊息，供欲捐款的日人參考，相關欄位務必資訊相符，始能順利完成捐款。

若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊

International currency donations

海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです SWIFT CODE（SWIFTコード）：「LBOTTWTP102」

NAME（受取人口座名義）：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

ACCOUNT NO.（受取人店番号-口座番号）：「102-005-19895-7」

BANK NAME（受取人取引銀行名．支店名）：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」

ADDRESS（支店住所）：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」

（編輯：林興盟）113040