總統致謝日本政府送暖 稱民間募款發揮互助精神

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子今天宣布，日本將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）協助花蓮地震災後重建。總統蔡英文隨即透過社群平台X致謝，並稱台日是互相支持的堅實夥伴。

蔡總統今天下午藉社群平台X用日文發布貼文表示，「就如（日本）岸田首相所述，我們是透過海洋相接的鄰居，至今幾度合作跨越各種困難，是互相支持的堅實夥伴」。

蔡總統也說，日本外務省今天宣布將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）協助災後重建工作，日本政府之外的日本各界也相當關心台灣的地震災情，地方政府、企業、民眾自發性展開募款活動等發揮了台灣與日本互助的精神。

蔡總統表示，她代表台灣的政府與國民，由衷感謝日本的諸位，希望台灣與日本的友誼能永遠持續，台日一起擴散善的循環，並成為國際社會富有溫暖而強韌的力量。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130405