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花蓮強震 日本外相宣布捐100萬美元助災後重建

2024/4/5 15:05（4/5 15:33 更新）
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花蓮近海地震導致吉安山海觀大樓遭列危樓，許多住戶5日上午頭戴安全帽，返家取出必要家電跟貴重物品等，每個人都大包小包。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
花蓮近海地震導致吉安山海觀大樓遭列危樓，許多住戶5日上午頭戴安全帽，返家取出必要家電跟貴重物品等，每個人都大包小包。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
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（中央社記者楊明珠東京5日專電）花蓮3日早上發生強震，日本外務大臣上川陽子今天下午在例行記者會宣布，日本將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）協助花蓮地震災後重建工作。

花蓮發生強震後，日本各界高度關注。日本首相岸田文雄第一時間在社群網站表示，台灣是重要友人，日本願意提供援助。連日來，日本媒體大幅報導，日本的金融機構、超商等紛紛設募款帳號或捐款箱要協助花蓮災後重建。

日本外務大臣上川陽子今天在下午的例行記者會上主動說明兩件事。她首先表示，對於台灣東部發生地震，帶來災情，她內心沉痛。她要重申祈願罹難者在天之靈安息，也對遺族表達慰問之意。此外，祈願傷者早日康復，失聯者能早日尋獲。

上川強調，日本與台灣一直以來是重要的友人，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間在內，台日都患難相扶持。今年年初能登半島地震之際，台灣施予暖心的龐大支援，日本由衷感謝。

她表示，這次台灣大地震，日本希望能盡些力量，將透過日本台灣交流協會對台灣提供100萬美元的緊急無償資金協助。

她還說，對於災民的救援與災區的早日復興（重建），只要台灣方面有需求，日本將積極提供支援。（編輯：陳慧萍）1130405

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