考試院長黃榮村捐一個月所得 協助花蓮重建

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（中央社記者賴于榛台北5日電）花蓮強震造成民眾傷亡、建築物及道路損壞，考試院今天透過新聞稿表示，考試院長黃榮村曾參與推動921重建，對於花蓮強震感同身受，因此將捐出一個月所得，協助花蓮重建。

花蓮受強震衝擊，衛福部昨天公布由賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期一個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。

考試院今天透過新聞稿指出，花蓮強震造成民眾傷亡、建築物及道路損壞，為協助震災重建工作，黃榮村將捐出一個月的所得至衛生福利部賑災專戶，祈願傷者早日康復，逝者安息，也為台灣及受災民眾祈福。

考試院說，黃榮村曾經擔任「行政院921震災災後重建推動委員會」執行長，督導統籌辦理震災後重建事宜，對於此次花蓮發生強震感同身受，因此略盡棉薄之力，期盼災民能早日重建家園，度過這段艱難時期。（編輯：林興盟）1130405