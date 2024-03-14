保訓會：薦升簡訓練每年約1200人 2成4已晉升

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（中央社記者陳俊華台北14日電）保訓會今天指出，「薦升簡訓練」是目前公務人員取得簡任官等任用資格的唯一途徑，近10年平均每年通過簡任升官等訓練約1200人，2成4已晉升簡任高階文官。將通盤檢討精進遴選機制。

公務人員保障暨培訓委員會透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「薦升簡訓練合格人員晉升情形分析」為題，進行業務報告，說明通過薦升簡訓練後，獲得晉升簡任高階文官情形。

保訓會指出，依銓敘部全國公務人力統計，簡任官等人員僅占全國公務人員5.9%，為嚴謹篩選、擇優培訓，並有效運用訓練資源，簡任升官等訓練採「遴選參訓制」。

保訓會說，近10年經各主管機關遴選薦送參訓人數，平均每年約1300人，參訓人員在「性別」、「中央或地方機關」及「行政或技術職系」占比，與全國公務人力薦任官等人員占比相當。

保訓會表示，整體而言，通過簡任升官等訓練晉升簡任高階文官，以訓後次年度晉升比率最高，其次為結訓當年度及訓後2年，其後晉升比率呈現逐年下降。

保訓會主委郝培芝指出，通過簡任官等訓練後，晉升簡任高階文官情形，是公務人員職務列等結構設計及官等配置的反映，全國公務人力結構簡任官等人員所占比率較低，薦升簡訓練合格人員須等待簡任官等職務出缺，才能晉升簡任文官。

郝培芝說，但參加簡任升官等訓練合格人員，即使短期內未能晉升簡任文官，透過訓練過程，其返回工作職場就能運用訓練所學，提升服務效能與品質，強化工作績效。

郝培芝表示，保訓會將通盤檢討精進薦升簡訓練的遴選機制，包括適度調整調訓比率、嚴謹遴選評分機制及精進評鑑技術等，以達到「訓用合一、即學即用」目標。

考試院長黃榮村說，期許保訓會持續嚴謹規劃培訓政策，強化受訓人員核心職能內涵外，並應精進訓練遴選及評鑑機制，使訓練資源與人才培育相得益彰，以培育政府所需治理人才。（編輯：林興盟）1130314