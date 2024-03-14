黃榮村與身障團體座談 重視應考、錄取訓練權益

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（中央社記者陳俊華台北14日電）考試院長黃榮村今天與身障團體座談時表示，85年起舉辦身障特考以來，致力維護身障者公平參與國家考試機會，以持續完善身障者權益保障，從參加國考到錄取訓練的權益維護，都相當重視。

考試院透過新聞稿表示，黃榮村今天與台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會進行座談，就身心障礙者應國家考試申請各類應考權益維護措施、考試錄取訓練，以及促進自立生活等議題交換意見。

黃榮村說，從民國85年起舉辦公務人員特種考試身心障礙人員考試以來，考試院相當重視身障者參加國考及錄取訓練的權益維護。在國考方面，會依不同障礙類別設置相應的輔助設施及服務，讓身障考生在所有考試都能申請使用。

黃榮村指出，身障考生錄取後的基礎訓練採雙軌設計，依當事人情況調整實體或線上學習，實務訓練期間也會搭配勞動部、各縣市政府勞工局的職務再設計服務，協助身障者進入職場及穩定工作。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔說，本身是先天性成骨不全症，赴日研習期間有感於當地對無障礙設施及空間的重視，期盼系統性盤點國考報名方式、體格檢查標準、交通需求、應試輔助措施及分發工作地點等，改善台灣無障礙生活環境。

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考選部長許舒翔指出，目前身障人員考試場所都會選擇具無障礙設施及交通便捷的學校，也會調整試題試卷，例如放大試題、放大測驗式試卷，提供相關輔具如放大鏡燈具、擴視機、有聲電子計算器等，以及盲用電腦作答、點字機作答、口述應試等。

許舒翔說，另外也會以警示燈與大字報，提示考試起訖時間，同時設有「身心障礙者應國家考試權益維護審議委員會」，以維護並合理調整身障者公平參與國考機會。（編輯：林興盟）1130314