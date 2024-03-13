劉建忻：高普考今年起減少考科 首日逾萬人報名

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（中央社記者陳俊華台北13日電）多位立委關注高普考報名人數逐年減少、公務人才招募不易問題。考試院秘書長劉建忻今天說，今年度是高普考第一屆實施大規模減少考科，昨天開放後已經有1萬人報名，會再觀察今年的效果。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫，並備詢。

國民黨立委林思銘質詢時指出，觀察近年高普考報考人數一直在下降，今年度高普考從昨天開放報名，對於今年報名人數是否樂觀。

劉建忻答詢時說，今年是高普考大規模減少考科第一屆實施，第一天已經有1萬人報名，會再觀察今年的效果。他說，考生不來考有個很大問題，考試本身不應讓大家負擔太多成本，因此普遍推動減科政策。

國民黨立委羅智強指出，公務人員報考人數「暴跌」，2012年約有79萬5000人，但2022年只剩30多萬人，詢問考試院是否研析過原因。許舒翔說，一部分是少子化因素，另外還有誘因減少、外界工作競爭多，像是土木工程方面，外界行情很好，因此報考的人少，也影響錄取通過率。

另外，國民黨立委翁曉玲則說，政府希望能招聘到優秀公務員，卻又不給足夠誘因，因此找不到好人才，而政府提供給公務員待遇不理想，與跟民間企業存在落差，應設法縮短差距，才能吸引人才。

劉建忻表示，在特定行業，例如資安、建築工程、獸醫等領域，很明顯跟市場待遇出現較大落差，造成比較少人來考、錄取不足額，考上的人也不會久待，很容易被市場吸回去，因為公部門責任重、壓力大、限制也多。

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民進黨立委沈發惠指出，考選部推動公務人員招募措施中，提到要舉辦「預備文官團」，招募對象為在學學生，認為是能提高報考人數的重大措施。許舒翔表示，在基隆、連江已舉辦過2次，參加人數共31位，目前有5位考上公務員。

沈發惠說，如果沒有相關誘因跟未來文官體制職場銜接，那就跟參加暑假營隊沒什麼兩樣。許舒翔表示，這是參考新加坡政府在高中、大學校園，投入大量資源培育公務人才，英國也有快速升遷管道，但台灣沒有這樣的機制，今年會把完整計畫做出來，並申請經費舉辦，法制作業希望年底前完成。（編輯：蘇龍麒）1130313