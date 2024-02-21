考試院：法律專業人員資格條例 徵詢意見後擬再提出

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院長黃榮村今天表示，雖任期僅剩半年，但改革要持續下去，能做的事還很多；考試院秘書長劉建忻則指出，因屆期不連續，法律專業人員資格及任用條例草案將徵詢行政院、司法院，再審慎提出。

考試院今天舉行媒體茶敘，黃榮村說明，這屆考試委員在過去3年共通過30個法案，修法內容是歷屆廣度最大、次數最多，很快就會有下一任試委，雖任期只剩下約半年，但改革要持續下去，以公務機關來講，可以做的事還很多。

由於立法院屆期不連續，因此上屆立法院未三讀通過的草案需重新提出，考試院秘書長劉建忻指出，「法律專業人員資格及任用條例」草案在2022年函送立法院審議後，都沒有被排審，但這是跨行政院、司法院、考試院共同提出，因此會再邀另兩院、律師公會、大學法律系所做意見交換。

劉建忻解釋，屆時會討論草案內容是否需要調整、處理，應該還會送出，但時程未定，且新國會生態也改變，會去了解各黨團的意見後，再審慎提出。

銓敘部長周志宏表示，近期受注意的公務人員考績法修法草案，會在不大幅增加考績獎金的前提下，把考績制度做結構性改變，這會對現職的公務員有些影響，會在徵詢意見後再做適當調整。

至於屆期不連續的公務人員協會法，周志宏提到，因朝野間還有較大歧異，包括要不要開放公務員組工會，尤其是消防員，會再徵詢中央、地方各機關意見，並與行政院取得共識後，再決定要不要重新提出草案。

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周志宏強調，考試院希望用公務人員協會代替工會的功能，這也是現行制度，如果讓公務員組織工會，會是非常大變革，對社會衝擊很大，仍傾向以協會法做為公務員發揮團結權、爭取應有權益的組織設計方式，主張維持現行的協會法。

另外，考選部長許舒翔指出，今年起高考三級的僑務行政、國際文教行政及航空駕駛等類科，增加第二試口試，未來如果其他類科要增加口試，會與用人機關討論。明年起將檢討考試類科併科，包括行政類科部分併科，以減輕考生負擔。（編輯：張若瑤）1130221