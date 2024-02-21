考試院：推廣電子證書有成 請領紙本比率大幅降低

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院秘書長劉建忻今天指出，去年全面實施國考及格證書數位化後，仍有75%的人同時申請紙本證書；經加強宣導、調整作業模式，截至2月中旬，請領紙本證書比率，已大幅降低到27%。

考試院今天舉行媒體茶敘，考試院長黃榮村表示，推動院務數位轉型，「國家考試及格證書數位化」是重要項目，實施初期申請紙本比率仍高，但經滾動式檢討，紙本證書的請領比率今年已明顯下降，顯示多數的及格人員可接受只請領電子證書。

劉建忻指出，電子證書從民國112年起全面實施後，當年度同時申請紙本比率，仍高達75%。經檢討後判斷，主因在於及格人員對於「紙本證書並非必要」的理解仍不足，因此強化宣導並調整作業模式，讓及格人員更清楚使用電子證書或其列印本，就可辦理職業證書請領或公務人員銓審。

劉建忻說，經初步檢視，113年截至2月中旬，請領紙本證書比率，已經大幅降低到27%，改善措施有顯著成效。

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劉建忻表示，對於沒有自然人憑證、電腦或讀卡機等設備者，考試院已介接數位發展部MyData平台，提供以手機門號加上健保卡號的免插卡身分驗證方式，下載電子證書。

劉建忻說，當事人如果仍有請領紙本證書需求，可到考試院網站申請及繳費，流程簡便；未來將持續加強推廣與宣導使用電子證書，逐步改變各類考試及格人員使用紙本證書的習慣與偏好。（編輯：林興盟）1130221