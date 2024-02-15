黃榮村：創新與轉型不能停歇 續推人才培育

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（中央社記者陳俊華台北15日電）考試院今天舉行新春團拜，考試院長黃榮村說，過去3年多完成30項立法及修法；去年也完成高普考專業科目減科、地特五等併入初考、籌辦離島特考等，期勉新年勇敢前行，續推國家人才培育。

考試院透過新聞稿指出，考試院新春團拜活動由黃榮村主持，考試院副院長周弘憲、全體考試委員、秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝共同參與，並由試委楊雅惠帶領合唱團表演。

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黃榮村表示，過去這段時間，考試院「考銓資料研究中心」強化對考銓資料庫的加值運用，透過大數據分析及循證式研究，對於政策研訂方向發揮相當顯著的助益，未來仍應持續推動數位轉型，擴大與學界合作運用公務人力資料庫進行循證研究，並擴大用人機關參與選才，為推動國家人才培育盡一份心力。

黃榮村指出，考試院是國家人力資源部門，肩負考選及培育國家所需人才責任；雖已有多項業務成果，但創新與轉型不能停歇，為符合民意對國家發展的期許，仍要持續觀察社會趨勢的變化，與各界充分溝通交流，並參酌國外相關作法，制定更符合國家需求、國際接軌的人力政策。（編輯：張均懋）1130215