退撫基金112年賺997.75億創新高 收益率13.10%

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（中央社記者陳俊華台北15日電）銓敘部今天表示，112年退撫基金收益數997.75億元，創下歷史新高，年收益率達13.10%，考試院長黃榮村指出，除應密切關注各項風險因素，也應審慎評估投資進場時點，以提升整體基金收益。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中以「公務人員退休撫卹基金112年截至12月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部報告指出，民國112年全球經濟從疫情、俄烏戰爭及美歐銀行危機的壓力中緩慢復甦，美國聯準會在去年9月決定放緩升息步伐，以因應逐漸獲得控制的通膨壓力，同步開啟全球股債市強勁的多頭走勢。

銓敘部說明，去年整體基金收益數為新台幣997.75億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率也創下13.10%的佳績。以112年12月31日為基準日，近3、5、10年的加權平均收益率，分別為6.13%、7.33%、5.32%，長期績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，全球供應鏈瓶頸問題雖有緩解，各國通膨呈下降趨勢，但主要國家緊縮貨幣政策的遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響，致使抑制最終消費需求，今年全球經濟成長動能，可能將低於去年。

退撫基金管理局解釋，未來將關注主要央行政策走向、地緣政治風險，以及中國經濟可能放緩等金融情勢變化，機動調整基金投資組合，以提升整體基金績效。

黃榮村指出，通膨雖有趨緩跡象，但經濟風險仍多，包括升息遞延效應影響經濟復甦力道、美中科技戰延燒拖累全球貿易、極端氣候及地緣政治紛擾等負面衝擊。

黃榮村強調，基金管理局除應密切關注各項風險因素，並妥為規劃因應外，也應審慎評估投資進場時點，以提升整體基金收益，積極維護基金參加人員權益。（編輯：張若瑤）1130215