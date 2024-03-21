土木工程考試錄取不足額 黃榮村：加強部會合作

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考選部今天說，公務人員考試土木工程等類科錄取不足額原因不一，需相關部會、學校、團體在教考訓用各層面合作；考試院長黃榮村表示，加強與相關部會合作，為國家招募所需土木公務人力。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中以「公務人員考試土木工程類科教考訓用精進平台研議情形」為題，進行業務報告，說明為改善公務人員考試土木工程類科錄取不足額情形，及近年推動的多項革新工作。

黃榮村指出，不足額是育才、選才及用才等結構化問題，並非僅單純考選層面可解決，請考選部加強與相關部會協力合作，共同為國家招募所需的土木公務人力。

考選部表示，公務人員考試土木工程類科每年需用名額甚多，考量該類科錄取人員負責國家建設工程，關係到重大公共利益與人民生命財產安全，為改善其錄取不足額情形，在民國109年成立「國家考試土木工程相關類科教考訓用精進平台」。

考選部說，分別與台灣科技大學、雲林科技大學召開2次平台會議，邀教育部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、行政院人事行政總處，以及地方政府、行政院公共工程委員會等用人及主管機關，相關系所的大學、公會、學會意見交流，針對教育端、考選端、任用端、訓練端等議題，研謀具體對策。

考選部表示，含土木工程在內的部分技術類科錄取不足額情形的原因不一，除類科屬性、報考人數等因素，在少子女化與就業多元選擇下，公部門薪給與留任誘因都有可能對人才競逐產生影響，如何增加報考意願及建置留才機制，非僅單純為考選層面議題，更需相關部會、學校、團體在教考訓用各層面合作。

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考選部說，在考選端方面，為解決錄取不足額類科對於專技人才的迫切需求，考試院在110年修正專門職業及技術人員轉任公務人員條例，適度鬆綁專技轉任制度，活化政府人力運用方式，適時彌補考試用人之不足。

考選部指出，近年持續精進命題、閱卷程序，讓考試能配合機關職能需求；擴大在大專校院宣導，增進學生對國家考試的認識；加強與地方政府、地方專技團體及學校交流，了解地方公務與專技人才的需求等改善作為，積極招募優秀人才。（編輯：林興盟）1130321