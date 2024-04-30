政院：重要民生物資CPI年增率降至1.17% 創近39個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院今天召開穩定物價小組，其中17項重要民生物資包含豬肉、雞蛋、麵包、衛生紙等的CPI年增率降至1.17%，創下近39個月以來新低，政院指出，這顯示國內物價壓力有所趨緩。

行政院晚間透過新聞稿指出，行政院副院長鄭文燦今天召開「穩定物價小組」會議，責請經濟部、農業部、行政院主計總處等相關單位，密切掌握國內外物價情勢及連鎖餐飲通路的指標產品價格，確保價格合理。

政院表示，受全球高利率環境影響，國際原物料價格持續下跌，台灣進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格逐步趨穩，今年3月消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.14%，其中行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，CPI年增率降至1.17%，創下近39個月以來新低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

17項重要民生物資包含雞蛋、沙拉油與調理油、豬肉、衣服清潔劑、雞肉、米、牙膏、麵粉、麵包、速食麵、醬油、衛生紙、洗髮精、奶粉、沐浴用品、鮮奶以及糖。

政院解釋，主計總處表示，國際農工原物料價格處相對低檔，台灣內銷品物價指數年增率已連續13個月呈現下跌，有助舒緩廠商生產成本壓力，惟俄烏戰爭、中東衝突等國際地緣政治風險持續，恐影響能源價格，後續國內物價走勢仍須密切關注。

政院提到，考量地緣政治、氣候異常等全球通膨風險因素續存，政府將持續推動多元穩定物價措施，維持能源及農產品價格穩定，並延長減徵重要關鍵原物料稅負至6月底，由源頭減輕業者營業負擔。

鄭文燦會中要求，經濟部、農業部等相關部會應密切掌握重要民生物資價量走勢，並與主要業者、公協會密切溝通，掌握市場及產業情況，若有異常情況，即時了解問題，研提妥適對策因應。

另外，經濟部自去年5月起，以產品定價具市場影響力的知名連鎖餐飲品牌為監測對象，並以民眾購買便利度及頻率為考量，擇定熱門的餐飲產品，例如：蛋餅、鍋貼、便當、雞排等進行定期價格監測，鄭文燦今天請經濟部密切監測，務必滾動調整監測通路及商品，確實反映民眾消費感受。

母親節將至，近期餐飲及花卉購買需求上升，鄭文燦提醒，農業部應從源頭持續監控花卉、果菜及畜禽市場狀況，鼓勵民眾多樣化消費，適時協調產銷團體增加供應，並請「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供的餐飲價格變動情況，若有異常，即時啟動稽查。（編輯：張若瑤）1130430