重建戶盼依建築成本補助 鄭文燦：以降低負擔為原則

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）0403強震重建，行政院副院長鄭文燦今天率領各部會與花蓮縣府、受災戶對談，災民關注重建及修繕費用，能否依實際建築成本設定補助金額。鄭文燦回應會研議，盡量降低民眾負擔。

花蓮縣政府統計，強震後累積75件紅單、72件黃單，共15件強制拆除，紅、黃單建物所有權人及管委會，陸續決議重建或弱層補強等。

內政部國土管理署將於6日在花蓮設置危老重建輔導團及花蓮重建辦公室，設在花蓮縣租賃住宅服務商業同業公會，專線電話03-8330338，整合中央及地方政府資源，單一窗口協助。

在強震傾倒的統帥大樓災民提出，重建費用希望以實際建築成本打7、8折設定補助金額，取代1坪新台幣12萬元；黃單戶蓮花大樓災民提出，已與廠商簽約進行耐震補強，希望政府協助發包，針對黃單戶受損無法居住者，盼比照紅單戶房貸展延5年。

馥邑京華社區有6棟大樓，僅1棟大樓符合強制拆除，災民憂心只拆1棟會讓市區整體更複雜，希望中央協助。鄭文燦指出，民眾各項提議會請內政部研議，以降低災民負擔為原則，找出最優方案。

花蓮縣長徐榛蔚會後媒體聯訪指出，對於行政院0403震災復原重建方案，總經費285.5億元，一半以上都是公共工程修復，實際用在災民建物修繕或重建不到30億元，實在太少。

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徐榛蔚認為，強拆重建戶每坪12萬，上限30坪，最高僅補助360萬，應比照社會住宅每坪18萬元，加上3成物價調整，調高成每坪24萬元；針對很多土地面積大的集合式住宅，弱層補強補助1500萬實在不夠，希望中央給予最大協助。

國民黨籍立委傅崐萁會後接受媒體聯訪指出，中央跟地方初步對接工作完成，災民也提出很多問題，顯示中央與地方還是有很大落差，一定要在5月底將「0403震災重建條例」三讀通過，讓災民重建之路有法律位階確保，不會「人走茶涼」。（編輯：孫承武）1130504