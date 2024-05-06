吳志中受邀法電視台談台海 鬆口接任外交部政次

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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）駐法代表吳志中昨晚受邀參與法國電視政論節目。他在面對主持人詢問時鬆口證實已被任命為外交部次長。他告訴中央社，在習近平抵法同時受訪，顯示出輿論對台灣的重視，且對中國更多批判。

在中國國家主席習近平昨晚抵法展開國是訪問，駐法代表吳志中同時間也受邀參與法國電視台LCI重要政論節目，與國際地緣政治專家共同討論習近平訪法、中國在俄烏戰爭中的角色，以及台灣國際重要性等議題。

主持人羅契賓（Darius Rochebin）首先在節目中詢問，聽聞吳志中已被任命為新任外交部副部長，是否為真。

面對提問，吳志中證實消息，表示新政府即將於5月20日正式運作，自己確實被任命為外交部政務次長。

吳志中今天接受中央社電訪時表示，他決定於法國電視台中公開消息是有原因的，「台灣從來沒有外交部次長以上層級在法國本土接受媒體公開採訪，如此一來便可成為前例」。

中央社詢問，法媒在習近平到訪當天邀請台灣代表受訪是否有象徵意義。

他告訴記者，和5年前相比，習近平這次來歐洲已經很不一樣。中國極盛時期就是COVID-19疫情爆發前的2019，之後中國的經濟、社會和國際形象都不復以往。

吳志中在節目中提到被輿論熱議、法方以超長紅毯迎接習近平一事。主持人羅契賓馬上指出，有人將之形容為被中共政權屠殺者的「血的河流」，隨即向觀眾展示世界報（Le Monde）製作的維吾爾集中營受難者圖牆。

吳志中說，「由此可見，如今法國對中國用詞都非常批判、嚴厲。在習近平抵達當天邀我受訪，其實就是對中國威脅台灣，間接表達不滿與批判」。

吳志中在LCI節目中指出，中國的擴張野心，試圖改變國際秩序。他表示，北京壓迫西藏、維吾爾和香港；而台灣作為中國的反面例證，證明華人社會也可以民主治理。

他指出，台灣也需要國際持續和北京對話，這是勸阻中國的方式，「法國是能與中國、美國對話且沒有直接衝突的國家。有越多如法國這樣與中國對話的強權，就能釋放越多訊息」。因此，法國身負勸阻中國攻台的重任。

此外，吳志中表示，俄烏戰爭是歐洲事關生死的議題，「但法國也應該捍衛自身在印太地區的利益」。

他分析台灣擁有9成最先進的半導體，而人工智慧所需的最尖端半導體則百分之百台灣製造。加之台灣海峽行經的貨櫃，「若爆發戰爭，不只台灣，全世界都將停擺」。

習近平將法國視為西方世界的對話窗口，並希望在美中對峙框架下，拉攏標榜戰略自主的歐盟大國法國。

雖然法國急於讓中國出面做俄烏戰爭的調停者，但習近平昨天親自投書法國費加洛報（Le Figaro），申明中國不是烏克蘭危機的「當事方、參與方」，表明不願介入。

法國各界認為，巴黎不太可能明顯影響北京作為。參與節目的戰爭記者尼瓦（Anne Nivat）明言，「北京從俄烏戰爭中獲利」；費加洛報主編羅克特（Guillaume Roquette）則說，「對中國而言，幫助俄羅斯就是攪亂西方的方式」。（編輯：周永捷）1130506