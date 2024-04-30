駐法代表吳志中內定接任外交部政次

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）總統當選人賴清德日前宣布總統府秘書長林佳龍將出任外交部長，知情人士今天證實，外交部政務次長內定由駐法代表吳志中回任。

吳志中1965年出生，擁有巴黎第一大學政治學博士學位，曾在東吳大學擔任政治學系教授，由於嫻熟國際關係與歐洲事務，更曾在政府部門及各大研究機構與基金會授課，在學術界頗有聲量。他在2014年獲頒「法國國家功勳騎士勳章」，2016年至2018年任外交部政務次長，2018年轉任駐法代表。

涉外人士告訴中央社記者，具有歐洲背景的吳志中出任外交部次長，顯示新政府希望強化台歐友好，盼藉此加大國際社會挺台力道。

近年歐洲政界、商界及學界訪團來台人數大增，台灣更頻繁出現在歐洲媒體的重要版面，涉外人士指出，吳志中在歐洲積極接觸民間、透過媒體對外發聲，確實為台灣打響知名度，也推進台灣與法國、乃至於與歐洲各國的彼此認識。（編輯：謝佳珍）1130430