特派專欄 戰局逆轉新時代 吳志中突破中國重圍做驕傲台灣人

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駐法代表吳志中說，很開心看到台灣的國際聲望和能見度與日俱增。現在說出「我是台灣人」時，會有一種榮耀感，這就是他最大的成就來源。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日

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中央社駐巴黎特派員曾婷瑄／1月6日

台法關係在過去幾年來有極重要進展，不僅國會上下兩院分別以無異議和壓倒性票數挺台參與國際組織，政府也在印太戰略中稱台灣為夥伴，在年度戰略報告中提及台灣，皆前所未見。這位幕後推手和記者的淵源，要從十多年前講起。

回想東吳大學求學歲月，一位政治系老師總是西裝筆挺、生動輕鬆地分析複雜的國際時事與地緣政治，還特別喜歡走下講台，坐在第一排空桌上和學生互動，完全沒有距離感，記憶猶新。

而這位記者習慣稱呼的教授，如今成了「駐法大使吳志中」，也是大家口中的「年度風雲人物」。近20年來，吳志中理想或個性都保持初衷，唯一變了的，是髮色。

駐法國代表吳志中率性表示：「當大使壓力很大啊，都睡不好，還開始吃高血壓藥了，擔心什麼事沒做好，損傷國家利益，我怎麼承擔得起。」

2016年外交部借調，吳志中出任政務次長；2020年，留職停薪期限到，吳志中一度猶豫是否要重拾教職，一來是喜歡和學子共同成長，二來也因教職工作穩定，也能陪伴家人。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲歐洲，法國陷入混亂。他考慮危機之際台灣更需要有人坐鎮法國，吳志中笑著說：「因此決定辭去教職，把自己奉獻給國家外交。」

吳志中日前在社群媒體上貼出研究室清空的照片，正式為17年教職生涯劃下句點，「我人生很簡單，就是教學跟外交。疫情改變了很多，我連跟無數回憶親自說再見的機會都沒有，有些感傷」。

從教授到大使，吳志中把理論與實踐結合，證實了許多想法是可行的。他認為，每次都把「中國打壓」當藉口太容易了，應該去思考如何用不同方式爭取國家地位正常化，「必須先把論述準備好，時機來了才能擲地有聲」。

例如去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，吳志中10天接受27場法媒訪問，「台灣主權不是由法國決定」、「哪條國際法規定要有2、30個國家承認，才是主權國家？」等金句在網路發燒，獲得百萬瀏覽與法國民眾的加油訊息。

談到網友常酸法國為何不和台灣建交，他表示，經歷1/4世紀的職場，深信台灣能在國際上擁有應得的地位，「但也希望人民了解，國際關係非常複雜、多元，並不是非黑即白」，台灣在意的邦交國數字就是一例。

吳志中一秒回到教授身分說：「外交關係不能保證國家的安全與繁榮，烏克蘭就是一例。身而為人就要有想像能力，國與國關係也有很多樣貌的，如果還是學者，我想鑽研並驗證『國際關係的再詮釋』。」

他強調：「邦交很重要，但與非邦交國的關係更是促成台灣繁榮穩定的關鍵。」

吳志中指出，「這是新時代的到來」，世界已看到台灣代表的價值，「台灣目前某種程度正扮演世界典範的角色，這是過去從不曾有的；當我們成為典範時，就會有很多無形的支持。若中國硬要去對抗，就會引火自焚。」

駐法4年換來滿頭華髮，駐法代表吳志中坦言壓力讓他睡不好，深怕做得不夠好，傷害國家利益。但他秉持樂觀態度，有問題就解決，相信困難都能化為轉機。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日

大使職務中，吳志中認為資訊操縱或過度簡化、不實消息是最困難的挑戰；而最具成就感的，則是看到台灣的國際聲望和能見度與日俱增。

「以前，當我說『我是台灣人』時，就是陳述事實，沒特別感覺；現在我說這句話時，有一種榮耀感，我們真的很努力在往前走，這榮耀感就是這幾年最大的成就—做一個驕傲的台灣人。」

台灣從「不能說的秘密」，蛻變為「成功故事」，一線外交人員感受最深。吳志中回想起剛到任的情況，苦笑表示：「過去我說是台灣大使，就會感覺空氣突然安靜，對方也陷入尷尬，隨即找理由離開；現在，對方反而會更加熱情地招呼、交流。」

吳志中告訴中央社，稱「大使」是對台灣的尊重，過去法國機構對這一稱呼有所遲疑，現在則是自然而然，有時反而是自家人不願使用。

有次在電視辯論中，某位來賓當面說他不是大使，而是「台北代表」，吳志中不卑不惱，抓住機會完整解釋和討論，獲網友一面倒好評，「困難可以化為轉機，不一定是壞事」。

對於有些人因中國強大而看衰台灣，他則以俄羅斯現況為例，強調台海若發生衝突，各國在中國利益也保不住；反之，「台灣態度越堅定，釋放給國際社會的訊息就越強，對中國嚇阻的力量也越大」。

訪談尾聲，吳志中真誠、甚至帶點嚴肅地告訴記者，作為外交官，「我最大願望是捍衛台灣的自由，讓國家民主制度安全永續發展，相信一定會達成的」。（編輯：馮昭）1120106

2021年5月6日法國參議院以304：0通過挺台參與國際組織決議案後，駐法代表吳志中（右3）向兩位提案人李察（右2）、葛利歐（左4）及多位挺台議員表達感謝。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日