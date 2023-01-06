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特派專欄 戰局逆轉新時代 吳志中突破中國重圍做驕傲台灣人

2023/1/6 09:40（1/6 10:00 更新）
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駐法代表吳志中說，很開心看到台灣的國際聲望和能見度與日俱增。現在說出「我是台灣人」時，會有一種榮耀感，這就是他最大的成就來源。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
駐法代表吳志中說，很開心看到台灣的國際聲望和能見度與日俱增。現在說出「我是台灣人」時，會有一種榮耀感，這就是他最大的成就來源。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
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中央社駐巴黎特派員曾婷瑄／1月6日

台法關係在過去幾年來有極重要進展，不僅國會上下兩院分別以無異議和壓倒性票數挺台參與國際組織，政府也在印太戰略中稱台灣為夥伴，在年度戰略報告中提及台灣，皆前所未見。這位幕後推手和記者的淵源，要從十多年前講起。

回想東吳大學求學歲月，一位政治系老師總是西裝筆挺、生動輕鬆地分析複雜的國際時事與地緣政治，還特別喜歡走下講台，坐在第一排空桌上和學生互動，完全沒有距離感，記憶猶新。

而這位記者習慣稱呼的教授，如今成了「駐法大使吳志中」，也是大家口中的「年度風雲人物」。近20年來，吳志中理想或個性都保持初衷，唯一變了的，是髮色。

駐法國代表吳志中率性表示：「當大使壓力很大啊，都睡不好，還開始吃高血壓藥了，擔心什麼事沒做好，損傷國家利益，我怎麼承擔得起。」

2016年外交部借調，吳志中出任政務次長；2020年，留職停薪期限到，吳志中一度猶豫是否要重拾教職，一來是喜歡和學子共同成長，二來也因教職工作穩定，也能陪伴家人。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲歐洲，法國陷入混亂。他考慮危機之際台灣更需要有人坐鎮法國，吳志中笑著說：「因此決定辭去教職，把自己奉獻給國家外交。」

吳志中日前在社群媒體上貼出研究室清空的照片，正式為17年教職生涯劃下句點，「我人生很簡單，就是教學跟外交。疫情改變了很多，我連跟無數回憶親自說再見的機會都沒有，有些感傷」。

從教授到大使，吳志中把理論與實踐結合，證實了許多想法是可行的。他認為，每次都把「中國打壓」當藉口太容易了，應該去思考如何用不同方式爭取國家地位正常化，「必須先把論述準備好，時機來了才能擲地有聲」。

例如去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，吳志中10天接受27場法媒訪問，「台灣主權不是由法國決定」、「哪條國際法規定要有2、30個國家承認，才是主權國家？」等金句在網路發燒，獲得百萬瀏覽與法國民眾的加油訊息。

談到網友常酸法國為何不和台灣建交，他表示，經歷1/4世紀的職場，深信台灣能在國際上擁有應得的地位，「但也希望人民了解，國際關係非常複雜、多元，並不是非黑即白」，台灣在意的邦交國數字就是一例。

吳志中一秒回到教授身分說：「外交關係不能保證國家的安全與繁榮，烏克蘭就是一例。身而為人就要有想像能力，國與國關係也有很多樣貌的，如果還是學者，我想鑽研並驗證『國際關係的再詮釋』。」

他強調：「邦交很重要，但與非邦交國的關係更是促成台灣繁榮穩定的關鍵。」

吳志中指出，「這是新時代的到來」，世界已看到台灣代表的價值，「台灣目前某種程度正扮演世界典範的角色，這是過去從不曾有的；當我們成為典範時，就會有很多無形的支持。若中國硬要去對抗，就會引火自焚。」

駐法4年換來滿頭華髮，駐法代表吳志中坦言壓力讓他睡不好，深怕做得不夠好，傷害國家利益。但他秉持樂觀態度，有問題就解決，相信困難都能化為轉機。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
駐法4年換來滿頭華髮，駐法代表吳志中坦言壓力讓他睡不好，深怕做得不夠好，傷害國家利益。但他秉持樂觀態度，有問題就解決，相信困難都能化為轉機。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日

大使職務中，吳志中認為資訊操縱或過度簡化、不實消息是最困難的挑戰；而最具成就感的，則是看到台灣的國際聲望和能見度與日俱增。

「以前，當我說『我是台灣人』時，就是陳述事實，沒特別感覺；現在我說這句話時，有一種榮耀感，我們真的很努力在往前走，這榮耀感就是這幾年最大的成就—做一個驕傲的台灣人。」

台灣從「不能說的秘密」，蛻變為「成功故事」，一線外交人員感受最深。吳志中回想起剛到任的情況，苦笑表示：「過去我說是台灣大使，就會感覺空氣突然安靜，對方也陷入尷尬，隨即找理由離開；現在，對方反而會更加熱情地招呼、交流。」

吳志中告訴中央社，稱「大使」是對台灣的尊重，過去法國機構對這一稱呼有所遲疑，現在則是自然而然，有時反而是自家人不願使用。

有次在電視辯論中，某位來賓當面說他不是大使，而是「台北代表」，吳志中不卑不惱，抓住機會完整解釋和討論，獲網友一面倒好評，「困難可以化為轉機，不一定是壞事」。

對於有些人因中國強大而看衰台灣，他則以俄羅斯現況為例，強調台海若發生衝突，各國在中國利益也保不住；反之，「台灣態度越堅定，釋放給國際社會的訊息就越強，對中國嚇阻的力量也越大」。

訪談尾聲，吳志中真誠、甚至帶點嚴肅地告訴記者，作為外交官，「我最大願望是捍衛台灣的自由，讓國家民主制度安全永續發展，相信一定會達成的」。（編輯：馮昭）1120106

2021年5月6日法國參議院以304：0通過挺台參與國際組織決議案後，駐法代表吳志中（右3）向兩位提案人李察（右2）、葛利歐（左4）及多位挺台議員表達感謝。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
2021年5月6日法國參議院以304：0通過挺台參與國際組織決議案後，駐法代表吳志中（右3）向兩位提案人李察（右2）、葛利歐（左4）及多位挺台議員表達感謝。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
駐法代表吳志中（左）2021年11月29日受邀於法國國民議會外交貴賓旁聽席見證法國國會以壓倒性多數通過挺台法案，寫下歷史。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
駐法代表吳志中（左）2021年11月29日受邀於法國國民議會外交貴賓旁聽席見證法國國會以壓倒性多數通過挺台法案，寫下歷史。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月6日
#吳志中
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