法媒專訪駐法代表：裴洛西訪台 北京成最大輸家

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）美國眾議院議長裴洛西台灣行全球關注，登上法國主流媒體頭版。駐法代表吳志中昨晚接受法媒專訪表示，台灣仍須對抗中國野心，不得鬆懈；但他也告訴中央社，北京操作讓自己成為最大輸家。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）專機昨天晚間飛抵台灣。台灣原先未列於裴洛西這次出訪的公開行程，但她無懼中國威嚇於昨晚抵台，堅定兌現卸任議長前的訪台承諾，也是繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

裴洛西台灣行不斷遭北京文攻武嚇，衝突似乎一觸即發，引起全球關注，法國媒體時刻緊盯，請各路專家分析台海局勢。「台灣」標籤也於昨晚登上推特法國流行趨勢排行第二，有超過11萬則推文。

駐法代表吳志中法國時間2日傍晚接受歐洲第一電台（Europe 1）專訪，主持人詢問裴洛西無視中國反對訪台，是否為台灣的外交勝利。

吳志中回答，裴洛西訪台非常重要，但現在高喊勝利還太早，因為「奮戰仍未結束，台灣仍被聯合國與世界衛生組織排除在外，台灣成為一個正常國家的抗戰仍在繼續。裴洛西離境後，還有後果必須面對，我們須和所有民主國家一起應對中國難以預測的報復行動」。

吳志中在歐洲第一電台上說，中國企圖侵略台灣，是因為想取得印太地區掌控權；而北京展示出的憤怒，則來自於「習近平想要宰制世界的野心」。

受訪影片在YouTube上線3小時就已近9000次觀看、200則留言，討論熱烈，遠高於頻道其他影片的觀看次數。

吳志中接受中央社訪問時表示，他也告訴法國媒體，中國是最大輸家。「若中國沒有反應，那就是在吹牛；但只要中國做出任何反應，就會成為和平破壞者，再創形象和名聲，無論如何都是輸家」。

但他強調，這不代表台灣獲得完全勝利，「中國民族主義高漲，想要稱霸世界，台灣無法信任獨裁政權，所以不能掉以輕心。民主很脆弱，我們必須起身捍衛」。

吳志中告訴中央社，裴洛西行程也讓台灣的能見度和聲勢更上一層，「裴洛西還沒落地，媒體就開始接洽，世界報（Le Monde）也邀訪，想了解台灣觀點，這是我首次因單一事件而受數間法國媒體訪問。明後天法媒分析報導應該會更多」。

法國費加洛報（Le Figaro）也訪問台灣國防安全研究院副研究員李哲全，他表示，北京這次操作主要是為了「轉移國內不滿，例如對於疫情和經濟的不滿」。

長期力挺民主人權理念的裴洛西未屈服於中國壓力，表示此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。裴洛西台灣行受國際媒體高度關注，不僅專機動態成為航班追蹤網站Flightradar24史上最多人追蹤的班機，動向也登上法國各大媒體頭條。（編輯：周永捷）1110803