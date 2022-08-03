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裴洛西訪台 中國外交部召見美大使強烈抗議

2022/8/3 06:32
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（中央社台北3日電）新華社今天凌晨報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機2日晚間飛抵松山機場訪問，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒表示，裴洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。

美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助台提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。

謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西訪台惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。（編輯：陳政一）1110803

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