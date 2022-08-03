裴洛西訪台 美股低氣壓道瓊下挫402點

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美股今天籠罩低氣壓，道瓊指數下挫402點，連兩天收黑。美國眾議院議長裴洛西不畏北京威脅訪台，台海緊張加劇，加上聯準會官員示意抗通膨不會太快鬆手，投資人憂慮加深。

3大指數開低後略有起色，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場下跌402.23點，跌幅1.23%，收在32396.17點。標準普爾500指數下挫27.44點，跌幅0.67%，收在4091.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數小跌20.22點，跌幅0.16%，收在12348.76點。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日飛抵台北，是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。北京當局隨即嚴詞譴責，宣布中共解放軍4日至7日將在台灣周邊6處海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

裴洛西訪台碰上投資人信心脆弱時刻。美國受物價飛漲、利率走升夾擊，經濟陷入技術性衰退，聯邦準備理事會（Fed）為恢復物價穩定而積極緊縮貨幣政策，下半年景氣恐進一步惡化。

裴洛西率領的國會議員訪問團專機飛抵台北前，亞股走勢低迷，台灣加權股價指數跌逾1.5%，陸股上海證券交易所綜合股價指數及港股恆生指數跌幅分別接近2.3%、2.4%。

訪問團專機落地後，美股向上爬升，但在多位聯準會官員澆樂觀的投資人一盆冷水後掉頭向下。

聯準會對抗處在40年高點的通貨膨脹，今年已4度升息，且沒有止步跡象。部分投資人預期聯準會為避免經濟嚴重衰退，明年就會開始降息，刺激美股7月強勢反彈。

不過，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）接受財經媒體CNBC訪問時說，聯準會離結束升息還很遠。芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）希望聯準會放慢升息腳步，但他認為9月再度升息3碼（0.75個百分點）是可接受的結果。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）說，聯準會需要連續多月見到通膨達頂峰的證據，才會終止升息循環。

個股表現方面，被視為景氣風向球的開拓重工（Caterpillar）公布上季營收不如市場預期，股價重挫5.8%，對道瓊指數形成一大拖累。

科技權值股漲跌互見。蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）股價分別跌逾0.9%、1.1%，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上漲1.1%。

費城半導體指數小跌0.12%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅為0.3%。

叫車服務巨擘Uber公布上季營收翻逾一倍，削減虧損努力展現成效，刺激股價大漲18.9%。

裴洛西訪台令外界擔憂美中關係可能更為緊張，投資人一度為避險而搶進較安穩的債券，但盤中行情逆轉。美國公債價格下跌，10年期券種殖利率從昨天創4月以來新低的2.6%回升至2.74%，反映投資人認為聯準會不會太快變更政策緊縮路線。（編輯：陳政一）1110803