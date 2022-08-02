外資賣超196億元 減碼半導體金融航運股
2022/8/2 18:29
（中央社記者吳家豪台北2日電）美國眾議院議長裴洛西將訪台，引發台海局勢緊張，台股今天下跌234.46點，收在14747.23點，外資及陸資賣超新台幣196.56億元，減碼標的以反向ETF（指數股票型基金）、半導體、金融和航運類股為主。
美國聯邦眾議院議長裴洛西預期今晚抵達台灣訪問，引發關注。路透社引述消息人士披露，今天上午有數架共機逼近台灣海峽中線，「極具挑釁意味」。
台股今天開低120點，電子及航運類股走弱，指數一度重挫逾300點，尾盤跌勢收斂，終場收在14747.23點，下跌234.46點，跌幅1.56%，成交值新台幣2148.76億元，三大法人合計賣超205.14億元。
觀察外資賣超前10名個股，元大台灣50反1以3.74萬張排第1，聯電2.7萬張居次，中信金1.98萬張排第3。其他依序為長榮、國泰永續高股息、國泰金、長榮航、新光金、華航、力積電。
外資買超族群則聚焦跌深反彈的面板股，前2名為友達3.17萬張、群創1.17萬張。第3至10名包括國泰智能電動車、欣興、漢翔、中華電、期元大S&P原油反1、台積電富邦21售13、中興電、耿鼎。
投信今天買超12.76億元，以漢翔買超5988張最多，第2至10名依序為遠東新、永豐金、台泥、仁寶、中鋼、光寶科、開發金、英業達、大聯大。（編輯：黃國倫）1110802
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