外資落跑新台幣開盤破30元關卡 央行力守收29.996元
2022/8/2 18:09
（中央社記者蘇思云台北2日電）台股重挫，外資加大力道匯出，新台幣開盤再度貶破30元關卡，尾盤央行再度出手調節，守住29字頭，新台幣兌美元今天收盤收29.996元，貶1.6分，連3貶，再創逾26個月來新低。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）擬訪台，觸動地緣政治敏感神經，美股3大指數收黑，台股今天開盤一度大跌逾300點，終場指數大跌234.46點，收在14747.23點，成交值新台幣2148.76億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超205.14億元。
外匯交易員表示，外資台股加大賣超與匯市匯出力道，新台幣開盤就貶破30元關卡，出口商雖然也有拋匯但力道有限，尾盤央行再度出手調節沒收貶幅，守住29元關卡。
新台幣兌美元今天開盤價為30元，最高29.996元、最低30.062元，最後收29.996元，貶1.6分，連續第3個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額爆量放大到20.725億美元。
外匯交易員表示，地緣政治因素對匯市應是短期影響，但外資如果持續匯出股利，新台幣能否守住30元就要看央行態度，預料新台幣近期盤中將持續測試30元關卡。（編輯：林淑媛）1110802
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三大法人賣超台股205.14億元