台海緊張台股摔 金管會：今年跌幅在國際主要股市間

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（中央社記者謝方娪台北2日電）受台海緊張局勢影響，台股今天終場重挫234點。金管會表示，今天亞洲主要股市多呈現下跌，若看今年截至8月1日止，台股跌幅17.77%，仍介於國際主要股市之間。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息引發台海局勢緊張，台股指數今天一度重挫逾300點，尾盤跌勢收斂，終場下跌234.46點，收在14747.23點，成交值新台幣2148.76億元。

金管會證期局副局長張子敏表示，今天台股集中市場跌幅1.56%，觀察亞洲主要股市，日本跌幅1.44%、韓國跌幅0.55%、新加坡跌幅0.17%、香港跌幅2.58%、上海跌幅2.25%，亞洲主要股市多呈下跌。

根據金管會統計，今年以來截至8月1日止，台股跌幅17.77%、韓國跌幅17.64%、日本跌幅2.77%、上海跌幅10.44%、香港跌幅13.81%、道瓊跌幅9.74%、那斯達克跌幅20.94%，台股表現仍介於國際主要股市之間。

信用交易方面，截至8月1日止，融資餘額為1910.3億元，信用交易占台股大盤成交值比重為6.54%，整戶擔保維持率為165.04%，追繳金額為0.09億元。

今年前7月上市櫃公司執行庫藏股合計68件，其中24件仍在執行中，包含上市公司13件、上櫃公司11件，預定最大可買回金額約120億元。

先前台股波動劇烈，金管會7月祭出首波救市措施，自7月15日起放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

張子敏表示，實際執行層面是由券商等授信機構合理評估投資人融資融券交易狀況，在符合法令規範下給予妥適處理，因此金管會目前並無相關執行成效資料。

金管會銀行局今天同步公布國銀對美、中曝險概況，本國銀行截至6月底對美國曝險達2兆215億元，月增876億元，主要受新台幣貶值因素所致；本國銀行5月底對中國曝險為1.23兆元，占上年度決算後淨值比率為30.2%。（編輯：楊蘭軒）1110802