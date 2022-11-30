為台槓上中國使館 法學者博達安獲全球傑出校友獎

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歐洲議會兩岸問題顧問、法國國防部特約東亞研究員等多重身份的學者博達安（左）當地時間29日從駐法代表吳志中（右）手中接過「全球留台傑出校友獎」。博達安為當前研究東亞議題的歐洲媒體寵兒。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月30日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）駐法代表處今頒發「全球留台傑出校友獎」給學者博達安。他是法國當前最受矚目的東亞議題學者，博達安大學時曾來台作為交換學生，他告訴中央社，台灣有巨大潛力，盼發揮影響力推動雙邊合作。

法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）今天於駐法代表處獲頒教育部2022年第三屆「全球留台傑出校友獎」，為法國第2位獲得獎項的傑出人士。

博達安為現任歐洲議會兩岸問題顧問、法國國防部特約東亞議題研究員、法國巴黎政治學院（Sciences Po）及巴黎第一大學政治學副教授，是法國目前最受媒體矚目的東亞問題研究學者，去年受歐洲媒體邀請評論東亞區域情勢近500餘次，常受邀至國會接受聽證。

2020年11月博達安啟動「台灣安全暨外交計畫」，成果豐碩，除辦理台灣相關議題公開研討會、製作台灣議題影片上傳網路，也邀請學者共同發表「台灣，不折不扣的外交強權」、「台灣COVID-19防疫策略：成功協調確保全民健康之首要任務及民主原則」等台灣政策相關專題報告。

2021年3月，博達安因在推特譴責中國駐法使館與大使盧沙野施壓參議員不得訪台，被使館辱罵為「瘋狗」、「流氓」、「意識形態噴子」，引發法國學界、政界與記者不滿，發聲挺博達安，隨後中國官媒環球時報刊登數篇英文報導再次攻擊博達安。

連續一週的風波在法國輿論發酵，對法中關係帶來強大衝擊，中國形象跌落谷底，更使中國對法國的政治干涉浮上檯面。法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）去年的「中國影響行動報告」將此事件命名為「博達安效應」。

回看博達安與台淵源，他曾於2007年參加國立中山大學為期1年交換學生計畫，期間致力研究台灣中美關係、台灣政治與兩岸軍事關係研究，同時修習華語課程，返法後於2015年以優異成績取得巴黎政治大學政治學博士學位。

博達安（右2）當地時間29日獲頒「全球留台傑出校友獎」，他的父母親（左1、左2）親臨現場觀禮。博達安希望發揮自身研究與影響力，推動台法全面合作。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月30日

博達安致詞時表示，當初選擇台灣除好奇外，主要是看見台灣的區域重要性以及各界對台灣的不了解。他前往台灣時，還有法國朋友混淆台灣和泰國。

博達安回憶起在中山大學作為交換學生時吃山豬肉和第一次遇到颱風的震撼經驗，也表示台灣的自由、多元與熱情為年輕的他帶來人生轉折，也讓他在回法班機上掉下不捨的男兒淚。

典禮後博達安告訴中央社，台灣對他來說很特別，因曾居住過，所以有情感連結，且台灣社會進步開放，與法國社會非常相近，兩者擁有類似價值觀和生活模式，他很想讓雙方了解到這一點。

他表示很榮幸獲獎，但也感到肩負重任，將和整個台法社群一起推進兩國與兩個社會的交流，「我們知道有政治侷限，儘管如此，還有很多事情可以做」。

博達安說，過去幾年台灣在法國能見度大幅提升，「而我也很榮幸能在政治與安全議題上有所貢獻，還有很多待做事項，但要有信心，台法互動非常緊密正向」。

「我們常透過中國談論台灣，這應該停止，我們談論台灣不是為了反對中國；談論台灣只是為了台灣。台灣常被低估，她是很美的國家，有巨大潛力且充滿生命力」。

駐法代表吳志中致詞感謝博達安對台灣不餘遺力支持，稱讚他為當今法國東亞研究領域最為出色的年輕學者。

博達安在法國及歐洲國防、外交及學術界人脈網絡豐厚，不僅對形塑法國外交政策及輿論具相當重要影響力，也對提升法國及歐洲各界對台灣戰略安全等相關議題的關注具相當大助益。

博達安也期許自己並鼓勵在場留台校友持續努力在法國及歐洲提高台灣能見度、開拓歐洲學界對亞洲研究的視角，讓歐洲視台灣為不可或缺的夥伴國家，並盼影響法國政府對台外交決策與策略，推動雙方全面性的合作。

教育部自2018年起設置「全球留台傑出校友獎」，每2年選拔5至10位曾留學台灣的外籍人士，以表彰其在專業領域及促進世界對台灣理解的貢獻。2020年巴黎政治大學國際關係研究中心主任梅珍（Françoise Mengin）獲頒此獎，為法國首位受獎人。

因疫情影響，教育部原訂10月邀請獲獎人赴台出席頒獎典禮，改為由各獲獎人所屬駐館代為致頒獎座。駐法代表處教育組也特於同一天安排留台校友會活動，邀請十多名留台校友出席交流。（編輯：高照芬）1111130