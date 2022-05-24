法德首次明言挺台入世衛 吳志中：意義非凡

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦24日專電）法國昨天首次在WHA點名聲援台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接挺台，意義非凡。駐法代表吳志中告訴中央社，法國帶動歐盟各國，支持台灣參與國際組織的風潮已然成形。

第75屆世衛大會昨天進行第2天議程，法國在內的許多理念相近非邦交國家都紛紛首次發言挺台，呼籲世衛讓台灣以觀察員身份參與討論。

駐法國代表吳志中告訴中央社，這是法國首次在WHA點名台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接發聲相挺，意義非凡。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）昨天在大會上說，世衛應該更迅速、更具透明度與更多元，以回應公民的需求。「這也是為什麼法國在全球公衛上，支持國際社會採取更具包容性的途徑。我們很遺憾台灣在75屆世衛大會上缺席」。

吳志中告訴中央社，過去法國還是會在意中國的反應，而中國的目的就是要把台灣完全抹除，因此很介意他國直接支持台灣。「法國之前大多是以間接方式呼籲世衛包含所有國家、地區和人民，或是強調普世原則，但很明顯就是針對被排除的台灣，否則也不需要提」。

吳志中分析這種趨勢轉變時表示，這兩年俄烏戰爭和COVID-19改變了很多事，加上中國目前處理疫情的窘境，都導致法國決定改變策略，直接點名支持台灣。而法國不是唯一，德國也是首次直接提台灣，立陶宛、捷克和盧森堡更是如此。

他指出，法國目前仍是歐盟的輪值主席國，所以法國應該也有和其他國家協商，使得許多歐盟國家這次也直接支持，為台灣發聲，「整個歐盟現在都朝支持台灣的方向發展」。

在這一兩年間，吳志中率領外館同仁積極接觸法國國會議員與地方代表，法國也一再承諾支持。世衛大會22日開幕前，法國在台協會在臉書上重申：「我們支持台灣有意義地參與世界衛生大會（WHA）的活動及世界衛生組織（WHO）的技術會議。國際社群必須能受益於所有夥伴的經驗。」

吳志中提到台法關係去年的實質進展，先是參議院5月時以304票贊成、0票反對一致通過「台灣參與國際組織工作」決議；11月底，國民議會也以39票贊成、2票反對、3票棄權通過挺台參與國際組織議案。

當時代表政府出席的外交部國務員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）就強調，台灣是法國在亞洲重要夥伴，也是當前地緣政治核心。「法國立場清楚，將繼續支持台灣參加國際組織」。

吳志中指出，去年法國國會通過後，德國國會也在WHA前夕，以壓倒性票數首次通過由朝野聯手提出的決議，要求政府致力讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。捷克、盧森堡國會也都通過挺台議案。

法國態度的改變相當重要，而德國新政府剛成立，因此，吳志中分析，以法國領導的法德軸心聯盟帶動其他歐洲國家，不斷有國家通過決議案來支持台灣。吳志中說，「法國具龍頭角色，帶動許多歐洲國家更願意挺台，對台灣參與國際組織策略的影響力非常明顯」。（編輯：高照芬）1110524